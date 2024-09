Kimberly Reyes reapareció en redes y agradeció los mensajes de apoyo después que confesó que pensó en quitarse la vida

Después su difícil confesión, numerosos seguidores mostraron su apoyo y admiración hacia la actriz- crédito @kimberlyreyesh/Instagram

La actriz Kimberly Reyes, recordada por su actuación en telenovelas como Diomedes, el cacique de La Junta y Sin senos sí hay paraíso, se había alejado de las cámaras y las redes sociales, en donde tenía una comunidad que seguía sus consejos de maquillaje, rutinas de belleza y moda.

Después de estar un tiempo desaparecida de las cámaras, confesó en en el podcast Vos podés, de la presentadora Tatiana Franko, los momentos difíciles que atravesó por los comentarios negativos que recibía en las redes sociales por su apariencia física. Por esas críticas, la barranquillera reveló que pensó en quitarse la vida y no quiso aparecer en televisión.

La barranquillera utilizó sus redes para expresar gratitud por los mensajes de ánimo que recibió tras compartir sus dificultades - crédito @rastreandofamosos/Instagram

En un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram, Kimberly reapareció para agradecerles a sus seguidores sobre el apoyo que le brindaron luego de su confesión.

“Creo que ya era hora de hablar de este tema y dirigirme de frente, porque ya me siento mucho mejor al respecto”, expresó la actriz.

Durante la entrevista, Reyes reconoció haber vivido momentos personales difíciles debido a las críticas sobre su físico. “Ya no podía más con los insultos de las personas, ya no podía más con la cantidad de voces feas que me decían. Fueron momentos duros donde, de verdad, quise tirar la toalla y no estar más aquí”, fueron las palabras de la barranquillera que conmovieron a sus seguidores, que la han apoyado con mensajes de ánimo y admiración.

La actriz barranquillera reflexionó sobre su participación en el pódcast 'Vos podés' y compartió un llamado a la empatía en un mensaje en Instagram - crédito @kimberlyreyesh/Instagram

Kimberly también mencionó que la invitación a participar en el pódcast le llegó hace aproximadamente tres meses de la mano de Tatiana Franko: “No fue algo que estuviera ni alineado con el proyecto en el que estoy”, expresó la cantante que recientemente estrenó una canción llamada La miss junto a la exreina del Carnaval de Barranquilla Giselle Lacouture.

La artista decidió aceptar porque sentía que era el momento adecuado para hablar abiertamente sobre sus experiencias. Al terminar la entrevista, describió que fue un momento liberador, afirmando que “siento que me quité un peso de encima” y destacó la importancia de seguir trabajando en los desafíos personales día a día.

Después de la publicación del pódcast, Kimberly sintió un alivio: “Esto ya es una prueba que ya pasó; sin embargo, sigue siendo un proceso del día a día saben no son cosas que se van de la noche a la mañana y en las que tenemos que seguir trabajando”, declaró a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

A través de sus redes, la actriz destacó la importancia de no destruir a otros mediante comentarios negativos - crédito @kimberlyreyesh/Instagram

La actriz también hizo un llamado a la empatía y al respeto hacia los demás, destacando la importancia de no destruir a otras personas mediante comentarios hirientes, especialmente en las plataformas digitales: “Creo que que el punto de esto era generar un poco de conciencia, hablarles de mi experiencia, permitirle a otras personas que no se sientan solas en cualquier proceso y también hacer un llamado a tener empatía hacia el otro. Gracias por cada comentario Gracias por cada palabra linda, gracias a Tatiana infinitamente por ayudarme a liberar esto esto de mí”.

La barranquillera agradeció a todos los que le han mostrado su apoyo e incluso reveló que muchos le pidieron disculpas por sus comentarios: “Gracias a cada persona e incluso que me mandaron un mensajito pidiéndome perdón o diciéndome: ‘mira yo acostumbro a hacer esto y ya no lo quiero hacer más’, porque creo que llegaron a pensar en cómo se sentirían si les pasara a ellos o a una persona cercana, por eso estoy inmensamente agradecida. Los errores son de cada uno, pues cada uno se tiene que hacer responsable de ellos, pero creo que la verdad también nos hace libres el tener acceso a ser escuchados”.

Al concluir su mensaje, Kimberly dejó un llamado inspirador a la empatía y la fortaleza. “Si tú estás ahí y estás pasando por una prueba tranquilo, tranquila, no estás solo y puedo decirles que aunque las batallas no se acaben lo importante es levantarse y levantarse con motivos y razones”.