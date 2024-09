La sorpresiva respuesta de hotel en La Guajira por lamentable estado de perros callejeros en sus instalaciones

Hotel implementó medidas para atender perros callejeros en sector de La Guajira - crédito @Tatbahamon/TikTok

Las redes sociales no solo están diseñadas para ser un canal de relacionamiento con diferentes círculos sociales, sino que también se han convertido en el medio de información y denuncia de injusticias o hechos que generan el rechazo de un sector de la población.

Precisamente, fue el sentimiento de indignación de una turista colombiana luego de sus vacaciones en el lujoso hotel Bethel playa Mayapo, de La Guajira, que atrae por su diseño y comodidad, lo que la llevó a desahogarse con su comunidad en TikTok para revelar el lamentable estado en el que se encontraban por lo menos ocho perros y un gato, que se veían esqueléticos y enfermos merodeando por las zonas comunes del lugar en busca de cualquier alimento que le lanzaran los visitantes.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Turista denunció estado de abandono de perros y gatos en La Guajira - crédito @TatianaBahamon/Tiktok

En ese momento, la mujer, de nombre Tatiana Bahamón, lo calificó como la peor experiencia de su vida: “Yo no sé cómo la gente puede venir a disfrutar unas vacaciones viendo morir de hambre a ocho perritos y un gatito, la verdad me duele el corazón, no me parece que un hotel como estos, con un músculo financiero tan grande, no vele por esos animalitos de la zona, yo sé que no son animalitos que ellos trajeron acá, pero si hacen parte de la zona (...) Mi invitación es a que hagan un plan de acción para salvaguardar la vida de estos animalitos. Yo la verdad no disfruto unas vacaciones de esta manera, la peor experiencia de mi vida”, indicó la turista en un corto clip.

A pesar de que en ese momento, durante su estadía, donó croquetas para alimentar por unos cuantos días a los animales, reconoció que esto no sería suficiente y luego de que se terminara el concentrado volverían a vivir su ‘infierno’. “Esto les ayudará por ahí para dos días más, y ya luego vuelven a su aguantadera de hambre”, apuntó en el video.

La mujer le donó croquetas al hotel para alimentar los animales - crédito @TatianaBahamón/Tiktok

El hotel atendió las recomendaciones de turista indignada

Sin embargo, gracias a su llamado en la plataforma china, el reconocido hotel, junto con la fundación Proyecto Tawala, decidieron tomar cartas en el asunto y realizaron una jornada de atención, alimentación y esterilización de los caninos y felinos que rondan el lugar de alojamiento, que aunque no está a cargo de los animales, sí se trata de una problemática que no se debe ignorar.

“Fuimos escuchados!!! 👏 unidos logramos generar conciencia en @bethel_playa_mayapo Gracias por iniciar estrategias para ayudar a estos animalitos que tanta ayuda necesitan 🙏🙏🙏🙏 Gracias Don Álvaro por esa dedicación y apoyo en estas causas, sin su ayuda no hubiera sido posible! 🙏❤️@proyecto__tawala Esperamos que esto sea el inicio de todo un plan que para ayudar a estos animalitos! (sic)”, comentó la mujer.

Hotel Bethel Playa Mayapo está tomando medidas por estado de animales callejeros en la zona - crédito @Bethel_Playa_Mayapo/Instagram

Por su parte, en un pronunciamiento no oficial, el hotel explicó la situación que enfrentan estos animales en el sector. “Entendemos tu preocupación por el bienestar de los animales y queremos que sepas que estamos tomando medidas adicionales para mejorar la situación. Es importante que sepas que este es un tema de salud pública. Los animales no son domésticos y se mueven libremente por el área. Cuando llegan y se van los huéspedes, estos animales también se desplazan, lo que hace que su cuidado sea más desafiante. Sin embargo, estamos trabajando con la Fundación Lovenet para aumentar recursos y visitas, capacitar a nuestro personal y establecer un monitoreo continuo. Te mantendremos informado sobre los avances y mejoras. Agradecemos tu comprensión y paciencia”, fue el mensaje, vía Instagram.

El gesto del hotel, la fundación y la turista que hizo el llamado de lo que ocurría en esa zona del país provocó un sinfín de reacciones positivas tras el impacto y respuesta que tuvo la denuncia. “Excelenteeeee!! Muy bien por ti por visibilizar este problema y a los que tomaron acción 🙏🏼🐶”; “noticias que alegran el alma que bueno saber que al menos unos pocos podrán recibir ayudar”; “Muchas gracias por ser la voz de estos peluditos, ahora las personas que seguirán viajando actualizar”; “Yo sabía que este señor de Proyecto Tawala se iba a unir a esto🥰🥰🥰 que hermosa labor (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.