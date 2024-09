Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morrisette: este es el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2025

Este es el cartel completo del festival para el 2025 - crédito FEP 2025

El Estéreo Picnic, uno de los festivales más esperados, llegará al Parque Simón Bolívar en marzo del 2025, en donde artistas nacionales e internacionales llenarán de música la capital durante cuatro días seguidos. La versión número 13 del festival se llevará a cabo el 27, 28, 29 y 30 de marzo del 2025, tal como lo publicó la página oficial hace unos meses.

Después de una larga espera de los fanáticos, ya se conocen los nombres de los artistas que se presentaran durante los cuatro días en la capital.

Estos son los primeros artistas confirmados que se presentaran en la décimo tercera edición del festival Estéreo Picnic: Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Rufus Du Sol, Alanis Morrisette, Tool, The Black Keys, Justice, Incubus, Benson Boone, Foster the People, Empire Of The Sun, Zedd, Mon Laferte, Parcels, Danny Ocean, Tate Mcrare, ente otros artistas confirmados para el festival.

Olivia Rodrigo y Justin Timberlake, entre los artistas confirmados para el FEP 2025 - crédito eticket

The Hives, Charlote De Witte, Nathy Peluso, St Vincent, Galy Galiano, Teddy Swims, Pirlo, Artemas, Los petitfellas, Funk Tribu, Hermanos Gutiérrez, entre otros artistas, se presentarán durante el 27, 28, 29 y 30 de marzo del 2025 en Bogotá.

Los precios del festival

El festival cuanta con tres opciones en la boletería, la primera opción más económica es la de la categoría llamada Creyentes General, con un costo de 1.349.000, de pesos, La siguiente se denominó Creyentes Confort con un precio de 1.999.000, y la última categoría nombrada Creyentes VIP, tiene un costo de 2.799.000 de pesos, esto sumándole el 5% del servicio que cobra el distribuidor de la boletería.

Aunque estos fueron los precios que se conocían entes de la publicación del cartel, la cuenta oficial de Music Trends Colombia compartieron el precio de la boletería por combos de días, de los cuales cada uno tiene un precio diferente dependiendo la fecha.

Combo 3 Días - General (Viernes, Sábado y Domingo): - Etapa 1 (1.000 unidades): 1′299.000 COP (incluye servicio) - Etapa 2 (2.000 unidades): 1′499.000 COP (incluye servicio)

Combo 4 Días (General) - Etapa 1 (2.000 unidades): 1′589.000 COP (incluye servicio) - Etapa 2 (4.000 unidades): 1′799.000 COP (incluye servicio) - Etapa 3 (4.000 unidades): 1′999.000 COP

Combo 3 Días - Confort (Viernes, Sábado y Domingo) - Etapa 1 (250 unidades): 1′999.000 COP

Combo 4 Días - Confort - Etapa 1 (750 unidades): 2′699.000 COP

Combo 4 Días - VIP - Etapa 1 (500 unidades): 3′660.000 COP - Etapa 2 (500 unidades): 3′999.000

Se espera que la cuenta oficial del festival anuncie los artistas por fechas tal como es costumbre en su organización. Esta venta de boletería por fechas es para ciertas personas que no quieran disfrutar de todo el festival, sino de algunos actos específicos; sin embargo, estas boletas normalmente tienen un precio un poco más elevado.

Las reacciones de los internautas al ‘line up’ del festival y a los precios

Desde hace un tiempo se venía esperando la publicación de los artistas que adornarían el festival en 2025, y aunque se especulaba la presencia de otros artistas, el cartel oficial del festival dejó reacciones divididas en redes sociales, “no puedo esperar para ver a Olivia”, “allá estaré”, “están muy chimbas los artistas, muy bueno”, “ya compré mi boleta, gracias por este line up”, “me les quito el sombrero, este es como los festivales anteriores”, fueron algunas de las reacciones.

Algunos internautas no están conformes con el 'line up' del festival - crédito festereopicnic/ Instagram

Sin embargo, hay otros internautas que aseguran que los artistas no valen lo que les costó la boleta e incluso aseguran que hicieron falta algunos artistas, “opino que la cuota de reguetón este año se quedó corta”, “este año no hay banda”, “¿y para cuándo traen a los verdaderos artistas?”, “no está Charlie XCX, no hay festival”, “Olivia les salvó ese cartel”, “ay no, mis ahorros, mi dinero”, “no está tan divertido la verdad, esperaba más”, “Pero un facto es que El Megaland de este año tiene mejores artistas que el FEB 2025, no sé qué está pasando con las empresas de conciertos”, comentarios en el post del cartel oficial.

Algunos usuarios aseguran que los precios del festival son altos teniendo en cuenta los artistas invitados - crédito @eventostechnoco /x

Por otro lado, algunos usuarios de X compartieron su inconformidad con algunos precios excesivos que estaba cobrando la distribuidora de boletería, “A estos precios les deben estar sumando costos sin sentido, además poco se habla de la corta duración de los shows, Imagínense pagar esa cantidad de dinero para ver a un artista durante solo una hora. Y eso, si no lo cruzan con otro. No lo vale”, “los precios no van acorde con el cartel, está muy sobrevalorado este festival”, escribió una usuaria.