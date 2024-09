Joven expuso a sujeto que se sacó el miembro para luego tocarlo frente a varias mujeres en Transmilenio

A una de sus víctimas se le ocurrió grabar para luego exponerlo en redes - crédito @AlexandraLoz4no / X

Los depredadores sexuales en Transmilenio parecen no tener un límite. Alexandra Lozano fue víctima de agresión sexual, junto a otras mujeres que viajaban en la ruta H15, con rumbo al Portal Tunal, la noche del domingo primero de septiembre.

Según denunció a través de la red social X, al verse entre varias mujeres, un sujeto decidió sacarse el miembro y toquetearlo: “Entre las 9:30 pm y 9:50 pm, ocurrió este hecho. En mi caso no me había dado cuenta, hasta que alguien me dijo, y las chicas que estaban al lado de este hombre no supieron qué hacer…”.

Lozano tardó en descubrir lo que estaba ocurriendo, pero sus vecinas de puesto la alertaron y ella sacó su celular para registrar la escena y advertir a otras mujeres en las redes sociales.