Gustavo Petro lamentó la muerte de Rodolfo Hernández: “Una larga lucha”

Rodolfo Hernández falleció tras una larga batalla contra el cáncer - crédito redes sociales

Rodolfo Hernández, ex candidato presidencial colombiano, falleció el 2 de septiembre en el Hospital Internacional de Colombia (HIC) en Piedecuesta, tras luchar durante meses contra un cáncer metastásico de colon. Su muerte, confirmada en un comunicado del hospital, ocurrió alrededor de la 1:30 p. m. El deceso ha generado conmoción y una amplia gama de reacciones en la política colombiana.

El Hospital Internacional de Colombia destacó en su comunicado los esfuerzos realizados por el equipo médico para salvar la vida del ingeniero, aunque las complicaciones de su patología resultaron insuperables. “Lamentamos profundamente este sensible acontecimiento y, en nombre de todo el personal del HIC, extendemos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos, allegados y seguidores”, indicó la institución.

Gustavo Petro lamentó la muerte de su rival electoral con un mensaje en X. El presidente de Colombia expresó sus condolencias por la muerte de Hernández, que falleció tras ser diagnosticado con cáncer. “Lamento la muerte de Rodolfo Hernández después de una larga lucha contra el cáncer, un abrazo a su familia”, publicó Petro en su cuenta oficial de X.

Gustavo Petro expresó sus condolencias por el fallecimiento de su rival electoral Rodolfo Hernández - crédito @petrogustavo / X

Rodolfo Hernández, conocido por haber competido cara a cara en la segunda vuelta presidencial de Colombia, se destacó por su estilo franco y directo, además de sus propuestas disruptivas en temas de corrupción y gobernabilidad. La campaña electoral en la que se enfrentaron Petro y Hernández mostró una polarización significativa en el país, con Hernández logrando captar una considerable base de seguidores que vieron en él una alternativa diferente al establecimiento político tradicional.

La noticia de su fallecimiento ha generado reacciones a lo largo y ancho del espectro político colombiano. Diversos líderes y personalidades han expresado sus condolencias a la familia del político santandereano, destacando su fortaleza durante la enfermedad y su influencia en la política nacional.

Igualmente, Marelen Castillo, representante a la Cámara y ex fórmula vicepresidencial de Hernández, manifestó su tristeza por la pérdida de su compañero político. En declaraciones públicas, Castillo dijo: “Ingeniero Rodolfo Hernández, gracias, mi eterna gratitud por este espacio que usted generó, siempre lo llevaré en mi corazón. Aunque las circunstancias no se dieron, me duele mucho su partida. Que Dios lo tenga en su gloria”.

Marelen Castillo se pronunció tras la muerte de Rodolfo Hernández - crédito @CastilloMarelen / X

La funcionaria también utilizó su cuenta en X para enviar un mensaje a la familia del fallecido, lamentando la fractura en su relación, pero destacando su tristeza por el evento: “En el poco tiempo que compartí con el ingeniero Rodolfo sentía aprecio por él, lastimosamente hubo una fractura en la relación, pero eso no significa que no sienta tristeza por su fallecimiento. En estos momentos mi oración y mis condolencias a su familia”.

Otros líderes políticos también expresaron sus condolencias. Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, recordó su tiempo de trabajo conjunto con Hernández en temas de seguridad y convivencia, mientras era alcalde de Bucaramanga: “Lamentando la muerte del ingeniero Rodolfo. Yo tuve la oportunidad de hablar con él después del diagnóstico (...) Trabajé muy bien con él cuando fue alcalde de Bucaramanga y aquí en el Ministerio del Interior en los temas de seguridad y convivencia. Creo que fue un dirigente importante en la ciudad”.

El alcalde de Medellín expresó sus condolencias por la muerte de Rodolfo Hernández - crédito @ficogutierrez / X

Por su parte, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez también extendieron sus condolencias. “Mi solidaridad con la familia del excandidato presidencial Rodolfo Hernández. Que descanse en paz”, escribió Gutiérrez, mientras que Uribe destacó que apoyaron la alcaldía de Hernández sin pedirle nada a cambio, a pesar de las diferencias que surgieron durante la campaña presidencial: “Nuestro pésame a toda la familia y a sus amigos. Lo apoyamos a la alcaldía de Bucaramanga, nunca lo molestamos, nada le pedimos como él lo reconoció. Los consejos de sus asesores lo llevaron a hacer unas declaraciones en contra mía durante la campaña presidencial. Eso no me dejó huella en vida, menos ante su muerte. Mi respeto”.

Álvaro Uribe lamentó la muerte de Rodolfo Hernández - crédito @AlvaroUribeVel / X

El senador Jota Pe Hernández también lamentó la muerte del ingeniero, pidiendo fortaleza para su familia y allegados en este doloroso momento: “Lamento profundamente la partida de Rodolfo Hernández, quien fue mi compañero en el Senado y ex candidato Presidencial. Pido a Dios que arrope con fortaleza a su familia y a todos sus allegados para que puedan sobrellevar este doloroso momento”.

Rodolfo Hernández, ingeniero y político santandereano, deja un vacío notable en la escena política colombiana. Su trayectoria, marcada por un enfoque incisivo frente a la corrupción y por su estilo comunicativo directo, continuará siendo recordada tanto por sus seguidores como por sus detractores.