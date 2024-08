Tenga cuidado, denuncian nueva modalidad de robo en centros comerciales

El hombre notó una sustancia en la manija del carro - crédito Imagen de referencia.

La inseguridad en el país es una evidente problemática, pues los delincuentes cada vez inventan nuevas modalidades para hacerse con las suyas. Los colombianos deben de estar siempre muy atentos para evitar ser víctimas de robo.

El médico Raúl Salazar decidió subir un video a sus redes sociales contando la dura experiencia que vivió en la ciudad de Cali, la cual podría ser la evidencia de una nueva modalidad de robo en los centros comerciales del país.

El hombre contó que fue a un centro comercial de la ciudad y dejó su vehículo en el parqueadero para disponerse a hacer unas diligencias. El médico se encontraba en compañía de su familia, una vez regresaba al estacionamiento fue cuando se alertó de que iba a ser víctima de hurto.

Los delincuentes dejarían a sus víctimas inconsientes para robarles el vehículo - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

“Cuando fui a coger la manija para abrir la puerta noté que tenía un alo, como si le hubieran aplicado un ‘spray’. Afortunadamente iba acompañado. Toqué eso porque se me hizo muy extraño y lo olí. Prácticamente se me fueron las luces. Me iba a desmayar. Me mareé horrible y me di cuenta que me iban a robar”, dijo en el video que publicó por medio de redes sociales.

Advirtió que esta podría ser una nueva forma en la que los delincuentes dejan inconscientes a sus víctimas para hurtarles sus pertenencias, inclusive hasta sus vehículos. Señaló que posteriormente buscaron a un guardia de seguridad para informar sobre lo sucedido, el hombre duró una hora en una enfermería mientras se recuperaba. “Revisen muy bien qué hay en las manijas de su carro. Antes de abrirlo, observen si tiene algo antes de tocarlo. Son profesionales y nosotros tenemos que estar alerta”, finalizó el médico.

Tiktoker lanzó alerta sobre modalidad de estafa por medio de mensaje de texto

Otro caso que se hizo viral fue el de un creador de contenido conocido en TikTok como Tomando con Andrés, que está especializado en la elaboración de bebidas a base de café. El hombre decidió utilizar la popularidad de sus videos para alertar a los seguidores sobre un nuevo modelo de estafa mediante mensaje de texto, pues evidenció como su hermana y un amigo fueron víctimas de los delincuentes.

De acuerdo con el creador de contenido, los estafadores utilizan la recepción de un mensaje de texto al teléfono de la víctima. “La estafa es bastante sencilla, te envían un mensaje de texto donde te dicen que la factura de tu celular está en mora, y que te van a dar un descuento del 50 % pagando en el link que te envían”, dijo Andrés.

Creador de contenido pide a la ciudadanía estar alerta - crédito @tomandoconandres/TikTok

“La cosa, es que el mensaje genera mucha confianza, porque el mensaje llega de un número empresarial, no viene desde un número de celular normal y además, viene con tu nombre o con tu saldo de factura, son datos exactos, por eso es muy fácil que las personas caigan en este engaño”, agregó.

Según él, su hermana por poco pierde 10 millones de pesos, pero gracias al rápido accionar del banco pudo evitar el hurto, ya que era una suma que habitualmente no manejaba. Por otro lado, su amigo no contó con la misma suerte y le hurtaron $400.000 pesos. “No abran ningún link, que les llegue en mensaje de texto, sea de lo que sea”, precisó el creador de contenido.

“En los últimos días, me han llegado muchos, muchos mensajes de textos con links, promociones, ofertas, pagos pendientes, paquetes pendientes de entrega. Son muchos los métodos para robar. Hay mensajes que pueden ser muy convincentes, pero nunca abran esos links. Si tienen dudas, llamen a la empresa”, finalizó.