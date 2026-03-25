Colombia

La historia del mayor Jaime Fernández, el piloto del avión Hércules que se accidentó en Putumayo: hizo parte de la más reciente expedición a la Antártida

El oficial que piloteaba la aeronave C-130 sirvió 19 años a la Fuerza Aeroespacial Colombiana

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El oficial piloteaba la aeronave
El oficial piloteaba la aeronave que cayó minutos después de su despegue del aeropuerto del municipio de Puerto Asís, e integró la expedición a la Antártida que se llevó a casbo entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 - crédito captura de pantalla DimarColombia/YouTube

La tragedia por cuenta del accidente aéreo que se presentó el lunes 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo (Putumayo) sigue dejando detalles acerca de los 69 uniformados que fallecieron, del total de 127 ocupantes.

Una de las víctimas mortales fue el mayor mayor Jaime Alexander Fernández Camargo. El oficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) lideraba el cuerpo de vuelo y piloteaba la aeronave C-130 Hércules.

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Fernández Camargo nació en Bogotá y contaba con 19 años de servicio en la institución. De acuerdo con lo que señaló el comunicado oficial de la FAC, “se desempeñaba como Especialista en Gestión de Convenios en la Jefatura de Educación Aeronáutica”.

Una de las entrevistas que
Una de las entrevistas que el mayor Fernández brindó desde la Antártida - crédito captura de pantalla Canal Capital / Facebook

Sumado a lo anterior, uno de los aspectos más relevantes que se conocieron sobre la carrera del oficial fue que hizo parte de la más reciente expedición de la 12ª Expedición de Colombia a la Antártica, que se llevó a cabo entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.

Por este motivo, algunos medios de comunicación, entre ellos Canal Capital, recordaron la entrevista que un mes atrás de la tragedia, a inicios a finales de febrero, concedió el mayor Fernández en medio de la travesía.

La periodista Alexandra Molina junto al canal compartieron en sus cuentas de Instagram la entrevista que se emitió el 3 de febrero.

En aquella ocasión, el oficial habló sobre las difíciles condiciones que tuvo que enfrentar para poder llevar al grupo de investgadores.

“El proceso de ingreso a la Antártida es un proceso que conlleva una planeación demasiado detallada. Desde la fecha que llegamos, hemos realizado un seguimiento a las condiciones meteorológicas para encontrar la mejor ventana operacional, que creo que como se pudieron dar cuenta, era el día de hoy”, explicó el mayor Fernández.

El piloto llevaba 19 años
El piloto llevaba 19 años de servicio en la FAC - crédito captura de pantalla Canal Capital / Facebook

Asimismo, en otra publicación que hizo el portal Haws Aviation por esa misma temporada de febrero, se conocieron detalles del papel de la FAC en la misión.

“La misión contó con el valioso apoyo de la Fuerza Aérea de Chile, especialmente en meteorología y planificación de vuelos, reflejando la importancia de la cooperación internacional bajo el Sistema del Tratado Antártico”, recalcó la publicación en ese momento.

Sumado a lo anterior, y “gracias a esta articulación, la FAC transportó de manera segura a científicos, investigadores y delegaciones diplomáticas, reafirmando el compromiso con la ciencia, la paz y la cooperación global en la Antártica”, destacó el portal, que compartió una fotografía en la que aparece el mayor Fernández junto a los demás miembros de la tripulación.

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