Alejandro Gaviria lanzó pulla por lío con medicamentos y presupuestos máximos: “Salen después a hacer show”

El exministro Alejandro Gaviria aseguró que el sistema de salud está colapsado - crédito Mauricio Dueñas/EFE

El problema de desabastecimiento de algunos medicamentos en Colombia sigue generando reacciones. Pues, el Gobierno nacional adeuda $1,8 billones, aproximadamente, por concepto de presupuestos máximos para la salud. Estos recursos son para financiar a los servicios que no están cubiertos por la unidad de pago por capitación (UPC), pero el Ministerio de Hacienda no ha podido entregar el dinero por falta de flujo de caja.

En consecuencia, pacientes con enfermedades huérfanas y crónicas se han visto seriamente afectadas en su atención en salud. En el problema también están involucrados algunos medicamentos porque, según el exministro de Salud y de Educación Alejandro Gaviria, los que son de alto costo son financiados con los presupuestos máximos.

No obstante, el superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, descubrió en una inspección a un dispensario en Bucaramanga que algunos medicamentos y productos no estaban siendo entregados a la ciudadanía, a pesar de que sí los tenían disponibles. El presidente Gustavo Petro se refirió al tema, asegurando que “esconder” los fármacos es un crimen y que todo empleado que sepa al respecto debe denunciarlo.

El superintendente Luis Carlos Leal descubrió que en Audifarma de Bucaramanga sí había pañales que le negaron en un principio a una usuaria - crédito @LuisCarlosLealA/X

“El incremento de tutelas tiene que ver con la tardanza en la entrega de medicamentos y resulta que no se debe a escasez en el mercado, sino a una política deliberada de empresas de salud para provocar antipatías y especular con los precios”, aseveró el primer mandatario en su cuenta de X.

Gustavo Petro rechazó presunto "acaparamiento de medicamentos" en dispensarios del país - crédito @petrogustavo/X

El embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, se unió a la ola de críticas, indicando que la situación evidencia que el sistema de salud de Colombia tiene serios problemas y no podría ser catalogado como el mejor del mundo.

Insistió en que negar la entrega de medicamentos, para así “cuidar el negocio” de otras personas, es un delito. “Colombia merece un sistema digno, no uno que maltrate al pueblo”, sostuvo.

El embajador Camilo Romero criticó falta de entrega de medicamentos en dispensarios - crédito @CamiloRomero/X

Desde el punto de vista de Alejandro Gaviria, la problemática con los medicamentos y las afectaciones a la población recaen en la falta de pago de los presupuestos máximos, por lo que criticó el “show” que desde el Gobierno nacional se ha forjado en torno a la situación.

“Llevan el sistema al colapso, desfinancian los Presupuestos Máximos que son claves para el financiamiento de los medicamentos de alto costo y salen después a hacer show con el resultado de sus acciones destructivas. Cinismo y espectáculo”, escribió el exministro en la red social.

Alejandro Gaviria calificó como "cinismo y espectáculo" el “show” del Gobierno Petro con respecto a los medicamentos en Colombia - crédito @agaviriau/X

En su cuenta de X compartió publicaciones de otros usuarios en las que se criticó lo afirmado por el superintendente Luis Carlos Leal con respecto a la falta entrega de medicamentos. Asimismo, divulgó un comunicado de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) y del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas (Enhu) en el que se alerta por la falta de recursos para garantizar el pago de presupuestos máximos, que se requieren para sus medicamentos.

En el texto en cuestión se asegura que la situación que viven los pacientes con enfermedades huérfanas en el país cada vez es más crítica por la carencia de dinero, puesto que hay una deuda vigente desde 2022 y desde julio de 2024 no se han girado los recursos correspondientes al año en curso. El dinero podría ser solventado en el último mes de 2024, según el Ministerio de Hacienda, según como se comporte el recaudo.

Pacientes con enfermedades huérfanas lanzan alerta por falta de pago de presupuestos máximos - crédito @Fecoer/X

“Lo que está ocurriendo es gravísimo, resulta indispensable darle solución y ofrecer alternativas para suplir la falta de dinero. Esto no es un tema menor, la vida de estos colombianos está en grave peligro y no tiene sentido alguno alzar la voz una y otra vez y encontramos que no existe voluntad de buscar alternativas de financiación y voluntad de cumplir el mandato de atender oportunamente estas situaciones”, precisó la presidenta del consejo directo de Enhu.