Yina Calderón dijo que los actores no tienen plata para su jubilación porque no ahorran: “Se gastan todo en bolsos caros”

Yina Calderón se fue en contra de algunos actores que se quejan por no conseguir trabajo -crédito @yinacalderonoficial/Instagram

La creadora de contenido y empresaria Yina Calderón lanzó duras críticas a los actores que se quejan por no encontrar trabajo cuando llegan a una avanzada edad o porque, como lo han confesado muchos artistas, no les pagan lo justo por sus actuaciones.

La empresaria de fajas dijo que considera que los famosos llegan, incluso, a quebrarse porque no ahorran durante su juventud. “Marica, los actores sabiendo que tienen un ciclo, es decir, que los contratan hasta cierta edad y lo que se ganan se ponen a comprarse bolsos caros y toda esa mierda y no ahorran, es culpa de los actores por no guardar plata”.

“Yo le decía a mi hermana que la culpa no es de la actuación, la culpa es de ellos porque cuando ganaron plata no la ahorraron y piensan que no les va a llegar la vejez, ellos no montan una empresa, no montan un emprendimiento y cuando se dan cuenta están sin nada”, dijo.

La empresaria asegura que los actores llegan a su vejez sin plata por no invertir en otros negocios - crédito @launicapola / TikTok

Yina aseguró que algunos comediantes y actores que duraron mucho tiempo en el programa Sábados Felices de Caracol Televisión pasaron por la difícil situación. “Por ejemplo, lo que les pasó a esos manes de Sábados Felices, varios terminaron mal, o sea, no tienen ni un peso, por ejemplo el hombre caimán por allá vendiendo pescado.”

El ejemplo de la influencer le recordó a algunos internautas que efectivamente en 2022 Álvaro Lemmon, conocido como El hombre caimán, confesó que se había quedado sin plata después de haberse retirado del programa de humor, esto después de que alguien lo grabara vendiendo maletas en la calle para sobrevivir, por lo que el ex humorista reveló que efectivamente solo cuenta con una pensión de 1.800.000 pesos, por lo que tuvo que seguir trabajando a sus 77 años.

Yina Calderón dio como ejemplo el caso del humorista Álvaro Lemmon | Foto: Colprensa

Por situaciones como la de Lemmon, la empresaria de fajas continuó diciendo que cualquier persona famosa o no debería tener varias opciones de ingreso de dinero para evitar caer en preocupaciones en un futuro. “Los actores y toda esta gente de la televisión lo que tiene que hacer es ponerse a producir en su tiempo, mientras están vigentes, mientras están jóvenes y relevantes les toca hacer algo”, añadió.

En medio de la transmisión en vivo de Yina también confesó que su papá fue quien la impulsó a crear empresa en el momento en el que tuvo fama. “Mi papá me dijo a mí que yo todo el tiempo no iba a generar contenido porque van a llegar nuevos influencers y yo me voy a envejecer marica, y en ese momento me tendré que largar”.

“Pero mientras llega ese día lo que yo tengo que hacer es ahorrar, montar un negocio o una empresa, también uno puede comprar unos bienes para vivir de la finca raíz o de pronto vivir de los arriendos, hay varias opciones, pero los actores no ahorran y cuando llegan a los 60, pues ya no les dan trabajo y eso no es culpa de la televisión, porque ya todo el mundo sabe cómo es”, añadió la empresaria de fajas.

La influenciadora desató una ola de comentarios en redes sociales después de sus críticas a los actores - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Los comentarios de la huilense desataron los comentarios de algunos internautas en redes sociales, quienes le dan en su mayoría la razón. “Ahora por culpa de los actores debo darle la razón a Yina,” “últimamente debo darle la razón muchas veces a Yina,” “aplica para todo el mundo, no solo para los actores,” “lo mismo con algunos futbolistas”, fueron algunos de los comentarios.

Aunque la creadora de contenido encontró aceptación en la mayoría de los comentarios, otros usuarios aseguran que no tuvo en cuenta las realidades en temas de pensión y prestaciones que viven los actores en Colombia. “Lamentable, el oficio de actor es relativo, ni ser bonito, ni talentoso, ni joven les garantiza un éxito.” “El problema es que deberían tener derecho a su pensión como cualquier otro trabajo.”