Chilena en Bogotá quedó impactada por el cariño de los colombianos y no quiere regresar a su país

Chilena quedó enamorada por la forma de ser de los colombianos - Crédito - @witch.azulita.eva/TikTok

Los videos de TikTok se vuelven cada vez más populares, debido a que los creadores de contenido de esta plataforma aprovechan para contar diversas experiencias. Una de las más famosas es la perspectiva que se llevan de las ciudades que visitan por primera vez en sus vidas.

Eva, una chilena que decidió visitar el país, llevaba tan solo unos días en Bogotá, pero quedó impactada con el gran cariño con el que la recibieron los colombianos. Tiene una amiga que le había comentado anteriormente la amabilidad característica de los nacionales. Sin embargo, no se imaginaba que fuera tan así.

“La verdad es que estoy muy impactada, con la amabilidad y la forma de ser tan cariñosa de los colombianos. Mi amiga ya me había dicho como eran pero no pensé que fuera a ser tan así, o será que solo me topo con gente bacana”, afirmó la mujer.

La chilena, a pesar de que era su primera vez en Colombia, se sintió como si estuviera en casa compartiendo con sus familiares, ya que, según contó, en ningún país que visitó la trataron de igual manera. “Yo estoy impresionada, tú vas a una tienda y te dicen ‘sumerce’. Te hablan con respeto, cariño, todos sonríen, te ayudan, si haces una pregunta te responde con cariño, si necesitas algo, ellos mismo te acompañan a buscarlo”, dijo.

La mujer aseguró que no desea regresar a su país y que quiere estar en Colombia- crédito Colprensa

Pese a que la mujer le gusta mucho su país de origen, indicó que no se ve el mismo cariño que en Colombia, que hasta cuando va a entrar en una tienda le hablan “bonito”. “Los chilenos no somos así, uno entra a una tienda en Chile y te dicen si va a comprar si o no. Pero eso acá no pasa, son demasiados amables, tan simpáticos, aquí como que no se ve gente amargada. Es como si todos amaran su vida y sus trabajos, en mi país todos son amargados”, añadió.

La creadora de contenido no desea regresar a Chile a que la traten como una persona más, porque en Colombia la hacen sentir como una persona muy querida, y aunque no ha entendido todavía por qué sucede tanta amabilidad, desea seguir disfrutando de la alegría de las personas.

“Yo no quiero volver a Chile a ser tratada normal, a ver caras de gente amargada. En cambio aquí te tratan como una diosa, y no es que te hablen de mi amor, cosita, preciosa no. Esos son los paisas y yo estoy en Bogotá, pero es el trato, la forma de ser la mirada, es la buena onda que se le sale por los poros”, concluyó.

TikToker español sorprendido por el interés que despierta Colombia

Un ciudadano español subió un video a sus redes sociales y expresó la confusión que tiene por el interés de las personas al querer visitar Colombia. En tan solo 24 segundos de video, el hombre conocido como Fran Cuéllar, recibió la atención de miles de seguidores.

El joven afirma que espera visitar pronto el país para comprender un poco más esta situación - crédito @francuellas26_/TikTok

“¿Qué le pasa a todos con Colombia? Alguien me explica qué hay en Colombia, qué venden, qué regalan. No entiendo. Como si Bogotá estuviera a dos horas en coche. ¿Qué hacéis todos en Colombia? ¿Por qué todos están en Colombia? En mis historias solo me sale gente en Colombia. Yo no digo que sea precioso, pero seguramente lo sea... impresionante. ¿Hay algo de lo que no me estoy enterando?”, resaltó el tiktoker.

El video generó distintas reacciones de sus seguidores. “Solo quiero decir que Tom Hiddlestone dijo que le encantaba el clima de Medellín”; “jajaja y eso que no ha visto a Harry y Meghan bailando salsa en Cali”; “¿Qué vendemos en Colombia? Experiencias maravillosas, ¿qué regalamos? Gente amable, que te sonríe y te contagia la felicidad”, entre otros.