Qué ha pasado con las solicitudes de las EPS Sura y Compensar de salir del sistema de salud: el ministro de Salud se refirió al tema

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, en una conferencia donde informó que la Superintendencia Nacional de Salud sigue evaluando las propuestas de retiro voluntario del sistema de salud presentadas por las EPS Compensar y Sura - crédito @MinSaludCol/X

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, informó que la Superintendencia Nacional de Salud sigue evaluando las propuestas de retiro voluntario del sistema de salud presentadas por las EPS Compensar y Sura, sin que hasta ahora se haya tomado una decisión al respecto. Y es que, en su momento, las solicitudes de las entidades promotoras de salud generó controversia.

Jaramillo, además de criticar a Sura y Compensar, señaló que estas entidades presentaron dichas solicitudes al gobierno nacional hace varios meses, y hasta la fecha no se ha tomado una decisión definitiva al respecto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Nosotros no hemos decidido sobre el retiro voluntario, nadie puede retirarse voluntariamente sin autorización de la Superintendencia, porque esto no es que como ahora no me está llenando bien o teniendo jugosas ganancias, entonces ahora me retiro. Esto no es así, por lo que en este momento estamos mirando en detalle cada una de las EPS que pidieron retiro, Compensar y Sura, y todavía no hemos tomado ninguna decisión al respecto”.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, informó que la Superintendencia Nacional de Salud sigue evaluando las propuestas de retiro voluntario del sistema de salud presentadas por las EPS Compensar y Sura - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, advirtió a las EPS que deben asegurar la atención médica a todos los colombianos, incluidas las personas con enfermedades raras o condiciones crónicas. El funcionario subrayó que, si las EPS, que han recibido pagos puntuales hasta agosto, no cumplen con esta obligación, la Superintendencia Nacional de Salud deberá intervenir.

“Esperamos que las EPS entiendan que no son los recursos que les llegan por anticipado, todas las EPS reciben recursos, ya agosto está pagado en el régimen subsidiado y estamos en la cuarta semana de pago del régimen contributivo”, comentó el ministro de Salud en relación con el tema.

Jaramillo declaró que los fondos destinados a la atención médica de los colombianos se gestionan de manera unificada.

“Todas las EPS tienen que entender que es una sola bolsa y no es una bolsa para presupuestos máximos y otra diferente para los gastos normales de la atención en salud, aquí no puede ninguna EPS justificar de ninguna manera el que no atienda a todos y cada uno de los pacientes, si son enfermedades huérfanas o raras o crónicos, porque ellos están todos en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y se les ha pagado al día, no se les debe absolutamente nada”, comentó el funcionario del Gobierno de Gustavo Petro.

En ese sentido, el ministro emitió una nueva advertencia, indicando que no se descartan futuras intervenciones administrativas obligatorias a las EPS. “Si alguna EPS no cumple con su función indudablemente intervendrá la Superintendencia Nacional de Salud”, dijo Jaramillo en aquella ocasión.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, emitió una nueva advertencia, indicando que no se descartan futuras intervenciones administrativas obligatorias a las EPS - crédito Cataolina Olaya/Colprensa

Asimismo, el ministro de Salud subrayó que se ha estado realizando pagos adelantados a las EPS, por lo que estas no tienen excusas para no brindar atención, suministrar medicamentos o continuar con los tratamientos de los pacientes. “Ninguna EPS puede dejar de prestar los servicios que le corresponden a los pacientes en Colombia o sino tendrán que recibir la intervención para que respondan el porque dejan de cumplir con sus obligaciones”, comentó.

Por otro lado, recientemente en una entrevista en Noticias Caracol se le consultó al ministro de Salud sobre la reforma a la salud, preguntando específicamente cómo se administrarán los recursos en el nuevo modelo propuesto y cómo se garantizará la sostenibilidad de este sistema a largo plazo para satisfacer las necesidades diarias de millones de colombianos. Además, el periodista destacó la polémica en torno a la administración de fondos en el nuevo esquema.

A lo que el ministro de Salud respondió que: “El acuerdo con las EPS es que, en vez de que ellas reciban los recursos, van a auditar las facturas de todos los proveedores de clínicas, hospitales y proveedores, y el ADRES pagará directamente después de un juicioso análisis de auditoría por parte de las EPS. Entonces, no habrá ninguna inquietud, pero en el debate también hay que profundizar en la propuesta para los próximos años y especialmente en la sostenibilidad”.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, habló de la nueva reforma a la salud que se debatirá en el Congreso de la República- crédito Achc