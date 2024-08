Kevyn tendría un nuevo interés romántico en el ‘Desafio XX’: televidentes no dejaron pasar gesto que tuvo con Guajira

Kevyn y Guajira se muestran afecto en un episodio del ‘reality’ - crédito @kellyrios27 - @kevynrua75/Instagram

El Desafío XX sigue robándose la atención de sus televidentes. La competencia, que pone a prueba las capacidades físicas y mentales de sus participantes, actualmente cuenta con dos equipos: Tino y Pibe, cada grupo convive en una casa donde los dramas y las tensiones se intensifican con el pasar del tiempo.

Recientemente, surgieron rumores de un romance entre dos de los competidores, estas especulaciones corresponden a Kevyn y a Guajira.

En una escena en la que estuvieron muy pegados y a poca luz, los participantes reflexionaron sobre el final del reality: “No deja de pensar en wow, estuvimos de hacer cerquita el ciclo perfecto, de que no nos pusieran chalecos, pero bueno ya toca afrontarlo porque ya que más. Va hacer una pista dura, pero yo sé que vamos a poder con todo, toca hacer esos relevos nivel saiyajin (...) mañana me tomaré el día para ayunar, orar mucho, concentrarme y que sea la voluntad de Dios, más no la nuestra”, expresó la competidora.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Kevyn y Guajira se mostraron cariñosos y fueron captados por las cámaras del programa - crédito Caracol Televisión

Según momentos capturados por el programa de convivencia, el guardia de seguridad acarició el cabello de su compañera mientras ella apoyaba su cabeza en su hombro, aumentando los rumores de un romance entre ellos.

Los fanáticos del programa no tardaron en reaccionar, y las redes sociales se inundaron de comentarios sobre la posible nueva relación: “Guajira tanto que le echaste a la relación de Kevin y Natalia. Y se te nota la baba por Kevyn”; “Solo son amiguis confió en que no hay mas nada vamos guajira, vamos Kevyn a ganar en esa muerte”; “La mamá de Kevyn viendo que va a ser la nueva suegra de Guajira”; “No nos sorprendería”; “Kevyn con la Guajira y Karen con Olímpico”; “Ellos solo son amigos, ya Caracol montando historias, ya quieren crear polémica”; “Yo la verdad no le veo problema al que Kevyn y Guajira estén juntos”, son algunas comentarios de los televidentes.

Después de la competencia, en el box negro la presentadora Andrea Serna felicitó a Kevyn y Guajira por ser los primeros en terminar el Desafío a Muerte del Ciclo Dorado, destacando su excelente comunicación. Serna bromeó diciendo que parecían una “pareja costeña de toda la vida”, estas palabras de la caldense fueron recibidas con risas por parte de los competidores, quienes admitieron que, aunque no siempre eran conscientes de su conexión, lograron entenderse bien en el momento del reto.

Se especula sobre un nuevo romance entre Kevyn y Guajira - crédito @caracoltv/Instagram

Por qué terminaron Kevyn y Natalia

Uno de los momentos más comentados del programa de Caracol Televisión fue la ruptura de la relación entre Kevyn y Natalia, uno de los romances que más causó polémica en el reality.

Durante la competencia, los participantes desarrollaron una conexión sentimental; sin embargo, la situación se complicó debido a que Kevyn ya tenía una relación fuera del programa, lo que generó en un escándalo de infidelidad.

Pero tiempo después Kevyn y Natalia comenzaron a distanciarse, lo que culminó con la confirmación por parte del concursante de que su relación con Natalia había llegado a su fin. En declaraciones que ofreció, el competidor dejó claro que la separación no fue culpa suya y afirmó que no tenía intención de hablar mal de ella.

Kevyn y Natalia se separaron en el ‘Desafío’ - crédito Canal Caracol

“Yo no le hice nada… la pelada es chévere y ya… como compañera aquí en El Desafío y ya, hasta ahí llegó todo. Yo tengo los pantalones bien puestos para no ponerme a hablar mal de otra persona y si esa personita cree que gana más hablando y diciendo cosas, pues eso es respetable (...) Yo lo que hago lo hago de corazón, el que haga cosas por números es un payaso, pero se hicieron cosas que no valieron la pena, eso es aprendizaje”, comentó Kevyn.

El Desafío XX se ha robado la atención del público año tras año, no solo por las emocionantes competencias y desafíos, sino también por los intensos dramas personales que se desarrollan entre los participantes.