Encapuchados interrumpieron clases en universidades de Medellín y Barranquilla: estas fueron las razones

Un hecho de alteración de orden público se registró en la tarde del 28 de agosto en las universidades Jaime Isaza Cadavid, de Medellín (Antioquia), y la del Atlántico, de Barranquilla.

De acuerdo con las primeras versiones y algunos videos compartidos en las redes sociales, sujetos encapuchados y vistiendo trajes enterizos de color negro, irrumpieron las clases que se dictaban en los salones y se enfilaron dirigiéndose a la comunidad estudiantil.

Estos hechos, al parecer, habrían ocurrido simultáneamente en las dos universidades. En el caso de la Jaime Isaza Cadavid de Medellín, la institución ordenó al personal docente, administrativo, estudiantil, visitantes y colaboradores, desalojar las instalaciones conforme a los protocolos definidos por el comité de emergencia de la institución universitaria. “En caso de no ser acatada esta instrucción, la permanencia en el campus será bajo riesgo”, indicó el comunicado.

Asimismo, algunos cibernautas reportaron la detonación de papas bombas, generando terror en la comunidad. “Compañeros y compañeras, buenas tardes. La presencia de nosotros el día de hoy es para hablar algo que todos ya sabemos, y es que la educación pública de cada uno y una de ustedes está en riesgo, pero no está en riesgo solamente desde este año, es un proceso histórico (...)”, fueron las palabras de uno de los encapuchados.

La situación fue similar en la Universidad de Atlántico, la misma que fue noticia hace unos días por la muerte de un joven universitario que se lanzó desde el sexto piso de uno de los edificios. A ese lugar también llegaron sujetos con los rostros cubiertos y con trajes negros. Una vez reunieron un grupo de estudiantes, se dirigieron a ellos expresando su inconformidad, al parecer, por las medidas adoptadas por la rectoría de la institución para prevenir estos lamentables actos.

“Cómo es posible, que casi seis suicidios dentro de la universidad y la única medida que adopta el estúpido del rector es encerrarnos como unos perros dentro de los bloques, como si fuéramos animales, como si no pensáramos. La mayoría de aquí ha pasado por situaciones adversas, pero encerrarnos no es la solución, la solución no va a evitar que la gente se suicide con cualquiera de los métodos que haya. El que se suicida busca cualquier método, cualquier excusa, la solución hay que atacarla de raíz, tomando todas las medidas (...)”, dijo uno de los sujetos. Otro de los posibles motivos que llevó a esta manifestación serían los “malos manejos” en la habilitación de las sedes en los municipios de Soledad y Sabanalarga.

Los encapuchados realizaron bloqueos en las carreras 51B y 46 debido al lanzamiento de supuestos explosivos. Entre tanto, las autoridades policiales llegaron a la zona para controlar el tráfico, mientras llegan refuerzos para intervenir.

Universidad de Atlántico reiteró su compromiso con la salud mental del estudiantado

Respecto a lo sucedido con el joven Julián David Cantillo Pineda, el 22 de agosto de 2022, en un comunicado emitido por la Universidad del Atlántico aseguraron que hay protocolos de prevención disponibles para los estudiantes que los necesiten. Enfatizaron su compromiso con la salud mental, recordando a la comunidad estudiantil que profesionales especializados están disponibles para brindar acompañamiento a quienes atraviesan situaciones difíciles.

De igual manera, especificaron los puntos de atención a los que se puede acudir: en la sede norte, se puede acceder al programa de salud mental positiva, ubicado en el primer piso del bloque C, de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. y los sábados de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., o a primeros auxilios psicológicos en la sala Saec, ubicada en la oficina 301 del bloque A, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. También disponen de la línea de vida 3013753623, disponible las 24 horas, y la línea de agendamiento de citas en el WhatsApp 3013753628, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

