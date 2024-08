Majida Issa sufre de una extraña condición: este es el alimento que le produce desmayos

Majida Issa sorprendió a sus seguidores al hablar de su condición de salud - crédito @majidaissa/Instagram

La actriz y cantante Majida Issa, conocida principalmente por sus trabajos en televisión y teatro, alcanzó su popularidad gracias a su papel como ‘La Diabla’, en la serie Sin senos sí hay paraíso, una producción de Telemundo.

Además, ha participado en otras telenovelas y series como La Ronca de Oro, Leandro Díaz, La Guzmán, Lady, la vendedora de rosas, Mujeres asesinas y muchas más.

La artista que participa en el show musical Planchando el despecho junto a Marbelle, Laura de León, Yolanda Rayo y Keyla, reveló en una entrevista con el programa Lo sé todo, del Canal 1, sobre sus problemas de salud.

La actriz no puede consumir ajo porque se desmaya - crédito @majidaissa/Instagram

“Es verdad, cuando yo como ajo me desmayo porque se me baja la presión”, afirmó la actriz sanandresana. Esta confesión, realizada ante las cámaras del programa de entretenimiento, dejó atónitos a sus millones de seguidores y a los televidentes. Issa reveló que al consumir ajo, experimenta una caída en la presión arterial que la lleva al desmayo y a sufrir un profundo malestar.

La cantante detalló que esta condición de salud no es ni un mito ni una broma: “Es verdad, cuando yo como ajo me desmayo porque se me baja la presión; es cierto, no es un mito ni un chiste, es verdad. No puedo comer cosas al ajillo ni nada que tenga mucho ajo porque me desmayo o me quedo dormida”, explicó durante la transmisión del programa televisivo. Entonces, el ajo se convierte en un alimento completamente prohibido en su alimentación.

Majida Issa, cuya fama y popularidad han crecido tanto a nivel nacional como internacional, también explicó que en ocasiones, las personas a su alrededor no se dan cuenta de su estado cuando esto ocurre: “No se asustan porque creen que me quedé dormida entonces todos empiezan a decir, ‘ay pobrecita, está tan cansada, qué pesar, es que le ha tocado muy duro en estos días’; pero no, la verdad es que estoy desmayada”, añadió.

La cantante colombiana no puede ingerir ajo por temas de salud - crédito visualesIA/Imagen ilustrativa Infobae

La artista reveló que conoció de su condición cuando unos familiares hicieron una preparación que incluía ajo: “Una vez en una comida familiar hicieron algo al ajillo, y ya me había pasado varias veces, pero pensamos que de pronto era la tensión, no se lo atribuimos a ningún alimento; pero ese día comí algo con ajo y fue, la verdad, muy fuerte mi reacción, todos hicimos la prueba una segunda vez y, efectivamente, supimos que era eso”. Después de darse cuenta, ya tiene más cuidado a la hora de ingerir platos que tengan este vegetal.

Los comentarios sobre la extraña condición de salud de la sanandresana no se hicieron esperar en las redes sociales: “Ay santísimo 😱”; “Ay no terrible. Por favor siempre la ambulancia atenta”; “Fuertes declaraciones”; “El ajo en algunas personas ocasiona alergia”; “Mi diabla hermosa”, son algunos comentarios en las plataformas digitales.

El consumo de ajo se ha asociado con la reducción del riesgo de ciertos tipos de cáncer, mejorar el flujo sanguíneo y actuar como anticoagulante natural. Estas propiedades se deben a la presencia de compuestos sulfurados en el ajo, que incluyen aline, alicina, y ajoenos. Según el portal Manual MSD, el ajo tiene la capacidad para disminuir la viscosidad de la sangre, lo que puede reducir el riesgo de coágulos y accidentes cerebrovasculares. También se le atribuyen efectos antimicrobianos y antioxidantes.

La actriz y cantante habló de su extraña condición de salud - crédito @majidaissa/Instagram

A pesar de su popularidad, el ajo también presenta contraindicaciones y efectos secundarios puesto que el portal de salud advierte que el consumo excesivo de ajo puede causar mal olor corporal, mal aliento, y problemas gastrointestinales como acidez o diarrea. Además, el ajo puede interactuar con ciertos medicamentos, especialmente con aquellos que afectan la coagulación sanguínea, por lo que se recomienda precaución en su ingesta para aquellos bajo tratamiento con anticoagulantes.

En cuanto a la preparación y almacenamiento, el procesamiento del ajo puede afectar sus componentes activos. El ajo fresco que se tritura o corta libera alicina, el compuesto responsable de muchos de sus efectos beneficiosos. Sin embargo, el procesamiento y almacenamiento prolongado pueden reducir la cantidad de alicina.