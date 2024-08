El actor y productor Alejandro Estrada revela sus favoritos para la final de ‘Masterchef Celebrity 2024′

Alejandro Estrada salió de la competencia por una falta grave para el programa - crédito Canal RCN

El actor colombiano Alejandro Estrada dejó una huella propia en la temporada de 2024 de Masterchef Celebrity.

Su participación en el popular reality de cocina no solo sorprendió por su habilidad en la cocina, sino también por su protagonismo durante el programa.

La reciente eliminación de Estrada ha generado un revuelo entre los seguidores del programa, especialmente después de sus declaraciones sobre los posibles finalistas de la competencia.

En el episodio emitido el 25 de agosto, Estrada fue eliminado tras una controversia que involucró una violación de las normas del programa. Durante el desafío de eliminación, el actor preparó un postre al que añadió un bizcocho previamente hecho por su compañera Dominica Duque.

La periodista se vio afectada por la salida de su pareja sentimental del programa - crédito Canal RCN

“Yo acepto las reglas del juego, aunque en el momento no me haya dado cuenta de cómo debía participar”, comentó Estrada en una entrevista con Mañanas Express después de su salida.

“En mi solidaridad, colaboré con mis compañeros… No sé, no pensé... Me voy feliz”. A pesar de su salida prematura, Estrada ha mantenido una actitud positiva, agradecido por la experiencia vivida y por el apoyo recibido durante su tiempo en el programa” destacó el actor.

Un error garrafal sacó de la competencia a Alejandro Estrada de la cocina más famosa del mundo- crédito Canal RCN

Lo que ha captado la atención de los seguidores y medios de comunicación son las predicciones de Estrada sobre los posibles finalistas de Masterchef Celebrity 2024. En una entrevista para Mañana Express, el actor ofreció su visión sobre quiénes considera que merecen llegar a la final del programa.

Estrada expresó que el podio de la competencia debería estar compuesto exclusivamente por mujeres, destacando a Martina La Peligrosa como su principal favorita.

La Peligrosa, conocida por su desempeño en la cocina y su conocimiento gastronómico, ha sido una de las participantes más destacadas de esta temporada.

En segundo lugar, Estrada mencionó a la comediante Vicky Berrío. Berrío ha demostrado ser una competidora formidable, combinando su sentido del humor con un talento genuino para la cocina. Su habilidad para equilibrar sabores y presentar platos visualmente atractivos ha capturado la atención de los jueces y del público, lo que la convierte en una candidata fuerte para la final.

Casi en la recta final de MasterChef Celebrity la competencia se pone más exigente para los participantes - crédito Canal RCN

Finalmente, Estrada incluyó a Dominica Duque en su lista de finalistas. Aunque la relación actual entre Estrada y Duque ha sido objeto de especulación, su inclusión en la lista de favoritos parece estar basada en su rendimiento en la competencia. Duque ha mostrado una gran pasión por la cocina y ha sido una competidora constante a lo largo de la temporada.

La revelación de Estrada sobre sus candidatos para la final no solo ha generado debate entre los seguidores del programa, sino que también ha reavivado el interés en la dinámica interna del reality show. Los seguidores están ansiosos por ver si las predicciones de Estrada se cumplirán o si habrá sorpresas inesperadas en las próximas semanas.

La participación de Alejandro Estrada en MasterChef Celebrity 2024 ha sido marcada por momentos de drama y emoción. A pesar de su salida anticipada, su influencia en el programa continúa a través de sus opiniones y predicciones sobre los posibles finalistas. La competencia está lejos de terminar, y la pregunta sobre quiénes serán los últimos en pie en la final sigue siendo uno de los temas más candentes entre los aficionados del reality show.

Con la final a la vista, todos los ojos están puestos en las competidoras mencionadas por Estrada, así como en los eventos futuros que definirán quién se llevará el codiciado título de MasterChef Celebrity 2024 en esta emocionante temporada que ha dejado tanto momentos alegres como amargos entre los mismos competidores de la cocina más famosa del mundo.