Aida Victoria Merlano reaccionó al video en el que aparece besando a otro hombre: “No se ve absolutamente nada”

La creadora de contenido se pronunció y aseguró que por fortuna, sus seguidoras creen en su inocencia

La vida sentimental de las celebridades es tema de conversación en redes sociales y en los diferentes portales de la prensa rosa. En esta oportunidad, la involucrada es Aida Victoria Merlano, de quien afirman ya tendría nueva pareja, después de que hace algunas semanas confirmó su ruptura oficial con el streamer Westcol.

De acuerdo con un video que circuló en redes sociales, la joven barranquillera apareció dándose un beso apasionado con un desconocido, del que incluso se afirmó que sería un empresario antioqueño. Los comentarios no tardaron en aparecer e incluso, su expareja también reaccionó a que Merlano Manzaneda ya se estuviera dando una nueva oportunidad en el amor.

La joven creadora de contenido fue vista en una discoteca con un hombre que generó sospechas y comentarios

Sin embargo, hay quienes aseguran que el video es demasiado oscuro para darse cuenta de que realmente se trata de Aida Victoria, mientras que otros aseguraron que la hija de la excongresista supera fácilmente una tusa. En vista de los comentarios, la creadora de contenido realizó una publicación en sus InstaStories en la que desmintió los señalamientos de que ya esté saliendo con alguien más.

En el clip, Merlano asegura que no recuerda en que lugar se desarrolló la historia e incluso, aseguró que se estaría cansando de las “especulaciones mal intencionadas” sobre su vida sentimental. Y agregó: “un video oscuro, en el que no se ve absolutamente nada, en el que tuve que hacer zoom para recordar el establecimiento en el que yo departía con amigos ese día”.

La barranquillera sostuvo una relación con el creador de contenido conocido como Westcol

Estas declaraciones generaron de inmediato reacciones entre sus seguidores, además, de las que ya expuso en el clip, pues hay quienes afirman que tiene “mal gusto” con respecto a los hombres con los que salió después de terminar con Lumar Alonso. Entre los más destacados están: “Oiga, pero esa mujer tiene las defensas altas de comerse tanto feo”; “con el que tuvo mejor gusto fue con Lumar Alonso, ese hombre si estaba bueno”; “Aida dónde tendrá el gusto para los hombres, porque para hablar lo tiene grueso”, entre otros.

Por qué Aida Victoria no estaría con una mujer

Recientemente, Merlano Manzaneda realizó una dinámica de preguntas y respuestas, con el fin de interactuar con sus seguidores y despejar algunas dudas sobre lo que ha estado pasando en su vida. En medio de las conversaciones, surgió la duda si en algún momento la barranquillera había pensado en sostener una relación con una mujer.

Y es que en repetidas ocasiones, la influencer aseguró que había llegado a experimentar en sus relaciones sexuales con mujeres; sin embargo, en algún momento se detuvo a pensar si esta sería una buena opción, por lo que reflexionó al respecto de si era capaz o no sostener un romance.

Aida Victoria Merlano aseguró que por un pequeño detalle no tendría una relación con otra mujer

“Cuando yo andaba de ‘heterocuriosa’, me ‘heteroconfundí’ y me llegué a preguntar: ‘¿será que yo puedo funcionar con una mujer?’ (...) Y luego recordé que yo odio el drama, entonces yo no me pintaría con una persona haciéndome ‘showcitos’, yo soy cero celosa y entonces tú me empiezas a celar y a mí me da como fastidio, yo te llego a preguntar qué tienes y me dices ‘nada’ cuando yo sé que tienes algo. Yo con una mujer definitivamente me arranco los pelos”, relató Aida Victoria.

Esto despertó cientos de comentarios de sus seguidores, quienes dejaron comentarios asegurando que ella conoce muy bien el lado femenino y “el mico sabe en qué palo trepa”, por lo que no estaría dispuesta a enfrentar las discusiones que ella posiblemente ha protagonizado con algunas de sus exparejas y prefiere mantenerse al margen en estas preferencias.