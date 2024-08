Dueño de una vivienda en Bogotá denunció un presunto caso de abuso policial

El operativo requirió de la Policía, Ejército y Fuerzas Especiales para dar golpe a las estructuras criminales del suroccidente de Bogotá - crédito Alcaldía Bogotá

La mañana del lunes 26 de agosto se conoció una denuncia por un presunto caso de abuso policial en el sur de Bogotá.

El propietario de una vivienda en el barrio Santa Viviana, localidad de Ciudad Bolívar, aseguró que agentes de la Policía de Bogotá ingresaron a su residencia sin una orden judicial.

Según Óscar Valencia, más de 10 uniformados llegaron al lugar cerca de las 11:00 p. m. del sbádo 24 de agosto y rompieron la puerta de la casa de manera violenta, cuando estaba descansanado con su familia, aparentemente en busca de drogas y de una persona.

El denunciante aseguró para City TV que se llevó un gran susto porque los presuntos agentes entraron con sus armas de dotación en un aparente abuso de autoridad. Durante su relato, el hombre contó que pidió a las autoridades una explicación de lo que estaba sucediendo, pero la respuesta que le dieron lo dejó sin palabras.

Agentes de la Policía de Bogotá ingresaron a su residencia sin una orden judicial - crédito Policía de Nariño

“Vinieron abusivamente, me tumbaron la puerta, nos encañonaron, requisaron toda la casa la volvieron nada y cuando vieron que no encontraron nada, salieron y se fueron sin decir nada, simplemente que se habían equivocado de casa”, denunció el dueño del predio para el medio local.

Óscar confirmó en su denuncia que son policías activos porque llegaron en varias motos y camionetas de la institución. Además, que lo más indignante del caso es que cuando ingresaron a la fuerza a su vivienda, no les importó que había presencia de menores de edad y todos tuvieron que ir a la parte de atrás de la casa.

Lo que más llamó la atención el relato del hombre fue que, al concluir el presunto allanamiento, los policías le informaron que se habían equivocado de casa y se retiraron del sitio.

Cuando se fueron los uniformados, la víctima manifestó que la vivienda quedó totalmente revolcada y afirmó que tras la incursión notó la desaparición de seis millones de pesos y un celular.

Los policías le informaron que se habían equivocado de casa y se retiraron del sitio - crédito AFP

De esta manera, el hombre exige a las autoridades que respondan por los daños ocasionados en su vivienda ubicada en el barrio Santa Viviana.

Luego de conocer la denuncia, la Policía de Bogotá informó qué se iniciará investigación correspondiente para determinar la razón de poruqé los uniformados ingresaron al inmueble del ciudadano.

Ciudadanos denunciaron abuso policial en Chapinero

En el cumplimiento de sus funciones de mantener el orden público, garantizar la seguridad ciudadana y prevenir y combatir la delincuencia, la Policía Nacional ha enfrentado recientemente denuncias de abuso por parte de sus uniformados.

Uno de estos incidentes ocurrió la noche del 7 de octubre de 2023, cuando un grupo de jóvenes salió de un establecimiento nocturno ubicado en la calle 65 con carrera 13.

Ciudadanos denunciaron abuso policial en Chapinero - crédito @SeguridadBOG/X

Según la versión de una de las presuntas víctimas, los policías actuaron de manera violenta durante un procedimiento de inspección al vehículo en el que se movilizaban. “Ellos me dijeron que me orillara para un registro. Accedí. Empezaron a revisar el automóvil de una manera grosera, me pidieron mis documentos y al registrar el vehículo encontraron dos ‘tusis’”, afirmó el joven, quien prefirió no revelar su identidad a Citytv.

Además, denunció que los uniformados lo golpearon y electrocutaron con un arma no letal tipo taser, a pesar de haber cooperado con sus indicaciones. “Me golpearon, me aplicaron taser, que no vi la necesidad realmente porque accedí a todo lo que me estaban diciendo”, señaló la presunta víctima.

En respuesta a la denuncia, el comandante operativo de seguridad ciudadana, el teniente coronel Germán Andrés Saavedra, entregó la versión de la institución. Saavedra afirmó que fue necesario el uso de la fuerza debido a que el individuo mostró un comportamiento agresivo después de que los uniformados encontraran seis gramos de cocaína rosada, conocida como tusi, dentro del vehículo.

“Se le hace un registro y se le encuentra en su poder seis gramos de tusi. Esta persona, al momento de leer sus derechos, se torna violento, utilizando palabras soeces y empujando a nuestros uniformados”, indicó el teniente Saavedra a Citytv.