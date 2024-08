79 % dijo no a la reelección de Petro en sondeo de Alfredo Saade, el religioso escudero del presidente

Alfredo Saade acompañó a Gustavo Petro en su campaña presidencial del 2022- crédito @ALFREDOSAADEV/X

Nuevamente esta semana volvió a resonar la posibilidad de que el presidente de la República, Gustavo Petro, extienda su periodo en el cargo más allá de lo que actualmente contempla la Constitución Política de Colombia de 1991.

Por un lado la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta ya tiene listo el borrador del proyecto de acto legislativo con el que se buscaría modificar nuevamente la carta magna para permitir la reelección, como ocurrió con el expresidente Álvaro Uribe, durante su primer periodo como mandatario, con el que se le avaló permanecer por un periodo más en la jefatura de Estado.

La iniciativa de la congresista petrista busca modificar cuatro artículos, entre el que se encuentra el 197 que en uno de sus apartes señala: “No podrá ser elegido Presidente el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia”, y que en su modificación señale “ninguna persona podrá ser elegida a la Presidencia por más de dos periodos consecutivos ni por más de tres discontinuos en cualquier tiempo”, detallaron de la propuesta en la revista Semana.

Aunque Zuleta por ahora está buscando el apoyo de sus colegas, para luego radicarlo en el Legislativo para iniciar su trámite de aprobación.

Por otro lado, el mismo Petro hizo mención, no directa, de esa posibilidad en medio de una controversial declaración con la que aseguró que las fuerzas políticas tradicionales del país no cuentan con la capacidad de hacerle frente a una posible contienda en la que él participe, o al menos alguien de su colectividad.

“Se me asustan los expresidentes. Cómo será que están tan asustados, que siendo que a ellos le debería interesar la reelección porque podrían concursar, dicen: ‘Alma bendita, no, por favor, lejos’. Saben que no hay candidato que ellos le puedan oponer a Petro. Les ganaríamos una y otra vez”, aseguró.

Sobre estas nuevas polémicas, donde incluso en el mismo Gobierno hay vertientes que no contemplan apoyar esa iniciativa, como ha sido el caso del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también opinó uno de los más fieles escuderos del mandatario, el religioso Alfredo Saade que hizo un sondeo a través de su cuenta oficial de X, el pasado viernes 23 de agosto.

“Está usted de acuerdo con que el presidente Gustavo Petro sea reelegido? Vote ya! (sic)”, indagó en la red social.

Sin embargo, le salió muy mal, ya que después de 32.831 votos, el 79 % de los que contestaron le dijeron no a la posibilidad de que Petro continúe por un periodo más en el cargo, frente 21 % que respondió positivamente a esa posibilidad.

Tras ese resultado adverso, Saade retomó su publicación y aseguró que hubo un saboteo por parte de los seguidores del expresidente Uribe.

“No hay nada que el uribismo no manipule. En las urnas nos vemos. Levántate (sic)”, afirmó luego de que en X fuera motivo de burlas, durante la mañana del sábado.

Esta es la segunda polémica que protagoniza esta semana el religioso, ya que también solicitó que se cerraran medios de comunicación porque según él desinforman sobre la gestión del Gobierno Nacional.

“Mientras no se pongan los pantalones y cierren un medio de comunicación tradicional…seguirán mintiendo y manipulando. Destruyendo la buena voluntad y guiando la mentira sin recato. El exceso de democracia también perjudica al Gobierno Petro. Levántate Colombia (sic)”, publicó.

Previamente y paradójicamente había solicitado por X que en el país se cerrara esa red social, para que las iniciativas del Gobierno no fueran afectadas por la supuesta desinformación de los medios de comunicación tradicionales.

“El presidente @petrogustavo debe ordenar suspender la red @X antes tuiter al menos durante 6 meses mientras se sacan adelante proyectos de gran envergadura que a diario son perjudicados por la mentira periodistas. Además porque generan odio todo el tiempo (sic)”, expresó.

