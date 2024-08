Mr. Taxes respondió a creador de contenido español y dijo por qué Colombia “está de moda”: mostró su curiosa práctica

Mr. Taxes dejó ver sus habilidades en el tejo - crédito @LuisCarlosH/Tiktok

No cabe duda que Colombia se ha destacado por exportar talento que triunfa en diferentes escenarios del mundo, así como por sus paisajes y destinos que han sido impulsados como una opción de los extranjeros para visitar. Sin dejar de lado que ha recibido visitas de personajes del entretenimiento como Tom Hiddleston, que se encuentra en el país grabando la serie The Night Manager, o la llegada, por primera vez, de los duques de sussex Harry y Meghan Markle, quienes participaron del Festival Petronio Álvarez, celebrado recientemente en Cali.

A propósito, un creador de contenido de origen español, llamado en la red social Tiktok Fran Cuéllar, no dudó en compartir con sus seguidores su inquietud del porqué hay tanto “interés” en el país cafetero, incluso, expresó su deseo de visitarlo próximamente.

El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Luis Carlos Reyes, dio sus razones de porqué los extranjeros deben visitar el país - crédito Presidencia - @LuiscarlosH/Tiktok

“¿Qué le pasa a todos con Colombia? Alguien me explica qué hay en Colombia, qué venden, qué regalan. No entiendo. Como si Bogotá estuviera a dos horas en coche. ¿Qué hacéis todos en Colombia? ¿Por qué todos están en Colombia? En mis historias solo me sale gente en Colombia. Yo no digo que sea precioso, pero seguramente lo sea... impresionante. ¿Hay algo de lo que no me estoy enterando?”, cuestionó el influencer a sus más de 73.000 seguidores.

El clip tuvo tanta repercusión que fue compartido por la cuenta oficial del presidente Gustavo Petro. Entre tanto, el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Luis Carlos Reyes, conocido también como Mr. Taxes, aprovechó la acogida de la publicación para explicarle por qué Colombia “está de moda”.

En el corto video, que publicó a través de su cuenta personal en la red social china, el ministro Reyes enumeró varios atractivos que hacen que Colombia lleve por alto el lema “país de la belleza”; además, aprovechó para presumir de sus habilidades en el tejo, una práctica muy popular en varias regiones del país.

Luis Carlos Reyes no dudó en exaltar los destinos turísticos y fiestas en Colombia - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

“Frank, hay muchísimas razones, puede que sean las explosiones, el barbecue y la cerveza del tejo, o el bolo aéreo, como se le conoce al deporte nacional. Puede que sea el avistamiento de ballenas en el Pacífico colombiano, puede que sea la gastronomía, puede que sean festivales como el Petronio o la Feria de Cali, puede que sea el windsurfing en La Guajira, puede que sea el turismo ecológico en la Amazonía colombiana, en cualquier caso, te esperamos aquí en Colombia, el país de la belleza”, dijo el alto funcionario en respuesta al video del influencer.

Esta reacción, en efecto, provocó la respuesta de cientos de usuarios en redes sociales, especialmente exaltando las habilidades que demostró Reyes para jugar el popular tejo. “Ya no es Mr. taxes Pero para mi siempre lo será ❤️Lo amo MR. taxes and costumes”; “Así se habla 😍 que maravilla de respuesta y Frank te esperamos en Colombia”; “Frank no está preparado para tan belleza y menos para esta conversación 🤣🤣”; “Le pongo mis fichas a Mr. Taxes para una próxima candidatura presidencial“; “😎Nuevamente Mr Ecomerce rompiéndola con sus repuestas 🍺🍺🍺🍺porque somos el país de el Desmadre y la belleza 🐾🐾”; “mr taxes siendo youtuber y explicandote esto bb no lo entenderías (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, lo que atrae miles de turistas anualmente - crédito FONTUR

Sin embargo, hubo quienes no dejaron de lado algunas problemáticas que afronta el país, especialmente lo que tiene qué ver con estereotipos ligados a la droga y la prostitución. “Falto incluir el bajo poder adquisitivo, la devaluación de la moneda, constantes reformas tributarias, el tener carro pa guardarlo la mitad del año, combustible a precio internacional”; “jajaja no 🤡 es el polvo mágico de medellín, son las pastas felices de Bogotá y las niñas de 16 años que son sobreexplotadas (ya saben cómo) vean la realidad de nuestro país (sic)”, hicieron parte de las reacciones negativas.