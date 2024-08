Mafe Carrascal pidió al Ministerio del Trabajo una inspección en Andrés Carne de Res por accidente de Laura Daniela Villamil: “No es un accidente aislado”

Mafe Carrascal se pronuncia contra Andrés Carne de Res - crédito @MafeCarrascal

La representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, se refirió en su cuenta de X al accidente en el que terminó envuelta en llamas Laura Daniela Villamil, la joven bailarina que el sábado 17 de agosto estaba trabajando en Andrés Carne de Res, sede Chía.

La parlamentaria expuso que, teniendo en cuenta las múltiples quejas y denuncias que recaen sobre la afamada cadena de restaurantes, es hora de que el Ministerio de Trabajo ponga la lupa sobre las condiciones laborales de quienes allí trabajan.

“El caso de Laura Villamil no es un “accidente” aislado. Trabajadores/as y ex trabajadores/as de Andrés Carné de Res han contado hace años que ese lugar no cuenta con las condiciones, protocolos ni personal para realizar trabajos como el que hacía Laura”, señaló.

“Solicitamos al Ministerio de Trabajo disponer de su equipo de inspección, vigilancia y control para revisar el caso particular y las condiciones generales de los trabajadores de esa empresa”, añadió.

Mafe Carrascal habla de accidente de Laura Villamil en Andrés Carne de Res - crédito @MafeCarrascal

Alcaldía de Chía señala que “hubo riesgo laboral” en Andrés Carne de Res

Leonardo Donoso, alcalde de Chía, municipio en el que ocurrió el accidente en el que la joven actriz y bailarina Laura Daniela Villamil resultó con quemaduras en el 80% de su cuerpo, manifestó que, a raíz del incidente, se realizaron inspecciones exhaustivas en el establecimiento.

En un comunicado de prensa, Donoso indicó que el equipo de gestión del riesgo del municipio, junto con un grupo multidisciplinario, verificaron extintores, salidas de emergencia, aviones de evacuación y contrataciones médicas. “Todo se ha cumplido, según los protocolos establecidos”, aseguró el alcalde.

Leonardo Donoso, alcalde de Chía, confirmó inspecciones de seguridad tras el incidente - crédito @lauradvillamilactriz/Instagram

El mandatario local también afirmó que en la inspección que realizaron las autoridades del municipio el establecimiento “cumple y lo que deduce el profesional es que se trató de un incidente derivado de un riesgo laboral y la ARL será la encargada de indicar en qué omisiones se incurrieron. Así como fue un artista, que no debió suceder, pudo haber ocurrido con el personal de la cocina, del parqueadero. El cuestionamiento es si ese tipo de actividades con fuego, como el que desencadenó el suceso, se debió hacer”.

Se debe tener en cuenta que la ARL, administradora que cubre los riesgos laborales, será la encargada de determinar las omisiones y responsabilidades en este caso. La autoridad local enfatizó que el uso de fuego en actividades como la que provocó el accidente de Villamil plantea un serio cuestionamiento sobre la pertinencia de estos eventos en lugares tan concurridos.

¿Cuál es el estado de salud de Laura Villamil?

Artistas y colegas de Laura Daniela Villamil convocaron a un platón frente a Andrés Express del centro en Bogotá - crédito @las.repre.asab/IG

En entrevista con la W radio, el hermano de la víctima comentó que la bailarina se encuentra en estado crítico. “Esta en estado crítico, con los signos muy bajitos, muy pero muy bajitos. Todavía no sabemos mucho”.

“A nosotros nos avisaron como a las ocho y media casi nueve de la noche. Nos desplazamos de mi lugar de residencia, que es en Suba, hasta Chía, con mi papá y llegamos ahí. Ellos se encontraban en reanimación y ya luego nos hicimos cargo nosotros. Salió un traslado que era para el Simón Bolívar, pero el traslado no fue efectivo porque al final los paramédicos que llegaron en la ambulancia nos dijeron que íbamos tranquilos, que era para la Fundación Santa Fe”, agrega el hermano de la afectada.

Hasta el momento, no se sabe si había un extintor cerca al hecho pero los familiares insisten en que lo único que se sabe es que alguien la auxilió. “Un coordinador fue el que la auxilió como con un traje y como con una cobija. Eso es lo que nos han dicho a nosotros, que la intentó apagar de ahí para allá. No sé nada más porque no sabemos”, relata el hermano de la bailarina.

Alcalde de Chía afirmó que en el accidente ocurrido el 17 de agosto en Andrés Carne de Res "hubo riesgo laboral" crédito @lauradvillamilactriz/Instagram

“Hay una persona que está permanente acompañándonos en la Fundación Santafé, de parte de Andrés Carne de Res. Está pendiente también de mi hermana, pero lo único que sé es que realmente no sabemos nada más”, agrega.

La atención en la Fundación Santafé ha sido espectacular, nos han atendido muy bien, hemos estado muy tranquilos. Mi hermana se encuentra en la unidad de quemados de la Fundación Santafé y la atención hasta ahora ha sido excelente”, concluye.