J Balvin rompió su silencio sobre la polémica que tuvo con Residente y Christian Nodal: “Yo nunca había estado en un momento tan oscuro en mi vida”

El reguetonero colombiano J Balvin se sinceró sobre la polémica desatada hace unos años con Residente - crédito @jbalvin/@residente/Instagram

En el desarrollo de la promoción de su álbum Rayo en México, el reguetonero paisa J Balvin habló en una entrevista con El Escorpión Dorado sobre los momentos más oscuros de su carrera, marcados por las polémicas y enfrentamientos con otros artistas, como Residente y Christian Nodal.

Durante la entrevista, J Balvin confesó que aquellas controversias lo tomaron por sorpresa y lo desestabilizaron profundamente. “Yo nunca había estado en un momento tan oscuro en mi vida. Todo salía muy bien todo el tiempo”, expresó el cantante.

Así mismo, afirmó que la situación lo llevó a un punto en el que decidió apartarse temporalmente para encontrar la paz consigo mismo, aprender de la experiencia, perdonarse a sí mismo y a los demás, y regresar con una vibra positiva.

“Y cuando me metí en esos problemas que me la hicieron pasar muy mal tuve que irme un rato, me conecto conmigo, aprendo de esto, quito el dolor, me perdono, perdono a los demás para regresar con la vibra en alta, y así es que estoy en este momento, tranquilo y muy feliz”, agregó el artista colombiano.

Las declaraciones del artista surgen dos años después de las acaloradas confrontaciones, específicamente durante el lanzamiento de su nuevo material discográfico Rayo, donde celebra su resurgimiento y vuelve a sus orígenes musicales.

En referencia específica al tema de las provocaciones, J Balvin mencionó el sabio consejo que le dio su madre, quien le advirtió sobre los riesgos de responder a las críticas y acusaciones.

“Ellos dijeron su verdad y yo nunca salí a responder, porque no valía la pena; finalmente la gente se queda con lo primero que escucha. Yo me quedé callado, hoy en día ya no me arrepiento, pero si me dejaba llevar por lo que yo sentía, yo sentí que debía salir a hablar, pero después sentí”, explicó el cantante. Su madre le dijo que tenía mucho que perder y poco que ganar si se enfrascaba en esas discusiones, un consejo que finalmente decidió seguir.

Así mismo, J Balvin resaltó la importancia de la madurez y la reflexión en tiempos de conflicto, recordando cómo este período oscuro le brindó una invaluable oportunidad de crecimiento personal, luego de las controversias con Christian Nodal y René Pérez (Residente).

“Mi mamá es muy sabia, me dijo Jose, tiene mucho que perder y nada que ganar si se pone en esas guerras, hablar y a meterte en cuentos que no son tu vibra, entonces no te pongas en esas”, recordó Balvin las palabras que le dijo su mamá en ese momento.

Con su reciente lanzamiento, J Balvin no solo ofrece nueva música a sus seguidores, sino también una historia de superación y renovación, marcada por la reconciliación con su propio ser y el agradecimiento a quienes lo apoyaron durante estos momentos difíciles.

Cómo empezó la polémica entre Residente de Calle 13 y J Balvin

El 22 de marzo de 2022, en medio de una creciente polémica dentro del género urbano, el productor argentino Bizarrap lanzó la sesión número 49, protagonizada por Residente, ex miembro de Calle 13. Este hecho marcó un punto álgido en la carrera del cantante colombiano J Balvin, quien fue blanco de una dura crítica que se extendió por casi nueve minutos. A partir de este momento, la carrera de J Balvin comenzó a mostrar signos de debilitamiento, según los informes disponibles.

El entorno de esta situación se remonta a la pandemia mundial, período en el que muchos artistas aprovecharon las redes sociales para impulsar sus carreras. Algunos, como J Balvin, enfrentaron desafíos mientras recuperaban su lugar en la industria musical. Con la publicación de la sesión de Bizarrap, la figura de Residente emergió como una fuerte crítica hacia el trabajo de J Balvin.

Según los informes, esto ocasionó que J Balvin comenzara a recibir numerosas críticas y humillaciones, afectando tanto su reputación como su rendimiento en las plataformas de streaming.

Anteriormente, J Balvin ya era una figura consolidada en el género urbano, con varios éxitos reconocidos a nivel internacional. Sin embargo, la dura crítica de Residente parece que su confianza y su presencia en la escena musical. Debido a la creciente presión y al descenso en sus números de popularidad, J Balvin tomó la decisión de alejarse temporalmente del ojo público con el propósito de reencontrarse y redefinir su carrera.