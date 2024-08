Jhonny Rivera vivió momentos de tensión: estas son las carreteras que tiene que cruzar para llevar su música por Colombia

Así quedó registrado en video replicado en redes sociales - crédito @popayandigitalcol/TikTok

Jhonny Rivera es uno de los intérpretes de música popular más queridos por sus seguidores, por lo que en cada una de sus apariciones en público enfrenta problemas para desplazarse tranquilamente. Esto quedó reflejado en una publicación que hizo a través de su cuenta de Instagram, en la que contó que mientras se dirigía al aeropuerto para cumplir sus compromisos, detuvieron el bus en el que se movilizaba su agrupación para que él bajara a tomarse una foto.

Sin embargo, el cafetero mencionó que él se dirigía en otro carro, por lo que tenía que llegar antes temiendo que perdiera su vuelo. Esto llevó a que el cantante hiciera una petición a sus seguidores, pues necesitaba que su agrupación continuara el camino hacia el aeropuerto y pudieran cumplir con el compromiso que tenían en otra ciudad, agradeciendo además el cariño que demuestran siempre en sus apariciones en público.

“Me va a tocar devolverme, la gente no quiere dejar pasar el bus allá y vamos a perder el vuelo. Estamos esperando a ver si de pronto la Policía nos ayuda”, puntualizó el cantante en sus InstaStories.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Músicos de Jhonny Rivera vivieron momentos de tensión al cruzar por un abismo en el Cauca - crédito Jhonny Rivera/ Instagram

Recientemente, en un video que circula en redes sociales se puede ver que el bus en el que se moviliza después de una presentación tiene problemas para continuar su camino debido a lo angosto de la vía por la que se desplazaba. Sumado a esto, se pudo apreciar que la carretera presentaba unas condiciones especiales de humedad, debido a las fuertes lluvias que se presentaron en la zona.

Esto llevó a que el conductor del vehículo en el que se movilizaba el intérprete de Mi decisión y El intenso tuviera que seguir las indicaciones de una persona que conocía bien el terreno por el que se desplazaban, para que lentamente cruzara sin poner en riesgo a los ocupantes. Otro de los hechos que llamó la atención, fue la oscuridad en la que se encontraba y la cascada que por allí corría, evite que el agua se reflecte a una mayor distancia teniendo una mayor visibilidad.

El cantante de música popular es uno de los más queridos por su público, lo que lo ha llevado a tomar decisiones sobre su movilidad - crédito @jhonnyrivera/Instagram

“Como les parece que la buseta le tocó venirse vacía otra vez de noche. Todos se bajaron, estas son las travesías que hacemos para llegar a los conciertos o a los destinos y traer nuestra música popular a todos los rincones de Colombia”, se escucha decir a alguien en el video.

El hecho ocurrió cuando Rivera retornaba de una presentación llevada a cabo en Río Blanco Sotará, en el Cauca. Esto despertó cientos de comentarios entre los internautas, que dejaron sus opiniones con mensajes como: “Qué aventura”; “qué peligro, lo bueno es que a todos se les ve colaborando para que el bus cruce bien”; “nadie sabe lo que los artistas deben pasar para que lleguen bien a sus presentaciones y algunos pelean porque llegan tarde”, entre otros.

Las razones por las que ya no recibe a nadie en su casa

Su autenticidad y cercanía con el público, lo han llevado a que a las afueras de su casa se acerquen personas solicitando de su ayuda. En repetidas ocasiones, el cantante ha solicitado que no se ubiquen a las afueras de su finca, ya que es un espacio de descanso familiar, por lo que no permanece allí constantemente.

El cantante se cansó de que extraños lleguen hasta su puerta a pedir ayuda económica - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Este mensaje lo envió a través de sus redes sociales mientras grababa un video en el municipio de La Calera, a las afueras de Bogotá: “En mi casa, desde el mediodía, hay unos muchachos que están afuera con un bafle cantando … Ya se les ha dicho que no estoy y que no, que ellos me esperan hasta que llegue, que si no es hoy es mañana”.

Finalmente, mencionó que ya no recibirá a nadie por el peligro que representa, dado que la última vez recibió a dos personas que intentaron hacerle daño.