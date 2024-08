Jorge Enrique Abello encendió las redes al presumir los resultados del gimnasio: “Mejor que antes”

Jorge Enrique Abello encendió las redes sociales y ni siquiera Paola Turbay se resistió a comentarle - crédito @jeabelloy y @peopleenespanol/Instagram

Jorge Enrique Abello subió la temperatura en sus redes sociales al presumir que sigue una rutina de ejercicios en el gimnasio. “Está mejor que hace veinte años”, le escribieron.

Al protagonista de Betty, la fea le llovieron elogios al demostrar que a sus 56 años de edad se encuentra en forma, pues, además, exhibió sus musculosos brazos robándose más de un piropo de sus seguidoras.

“Siempre listo” escribió el actor bogotano en corto clip que compartió en su cuenta oficial de Instagram en la que ya casi alcanza los dos millones de fanáticos. Ni Paola Turbay se resistió a los encantos del intérprete de ‘Don Armando’ y también le dejó un mensaje: “Qué guapo mi exmarido”, escribió la exreina colombiana recordando que ambos protagonizaron la telenovela Ana de nadie, historia en la que representaban una pareja en proceso de divorcio.

Jorge Enrique Abello encendió las redes con foto en el gimnasio - crédito @jeabello/Instagram

“Qué tristeza no poder ser tu mujer”; “Eso mi campeón, vamos con toda”; “Por favor vuelve con Betty”; “ay, Jorge Enrique, siempre te veo bien”; “Don Armando no me mire así, tan divino”; “como el vino y mejor”; “hagas o no ejercicio, te ves hermoso”; “que la vida me premie con un hombre como él, amén”.

El actor posó desde una de las máquinas de ejercicio minutos antes de iniciar su rutina, lo que llamó la atención del público fue verlo en ropa deportiva, pero además con los brazos al descubierto, pues dejó ver el gran tatuaje que luce en su brazo derecho y lo fornido que se encuentra.

Esta publicación sorprendió al público ya que Abello no acostumbra a compartir este tipo de contenido. Generalmente en las redes el también escritor solo muestra su lado profesional y poco deja ver sobre su vida profesional, sentimental o familiar; no obstante, en los últimas se ha animado a compartir otro tipo de video y fotos.

Ella es Bel Gutiérrez, la mujer que enamoró Jorge Enrique Abello

María Isabel Gutiérrez, más conocida como ‘Bel’, es una modelo y arquitecta colombiana, es la esposa del reconocido actor colombiano Jorge Enrique Abello desde 2016 y con tienw a sus dos hijos menores Antonio y Matilde.

Jorge Enrique Abello y María Isabel Gutiérrez están casados desde 2016 - crédito @belgutierrezcelia/Instagram

Bel, 23 años menor que el actor, es conocida por modelar en varias pasarelas del país. En 2016, fue portada de la revista Soho en donde dejó sus atributos al descubierto y fue parte de varias campañas publicitarias.

Isabel se graduó como arquitecta en 2015. Además, tiene un emprendimiento que promociona en su cuenta de Instagram llamado Palomino, una marca de ropa que combina el estilo ‘athleisure’ –moda deportiva– para las mujeres que quieren lucir casuales y al mismo tiempo relajadas.

La modelo y el actor tienen diferentes edades, representada en varias décadas, pues el actor tiene 55 y la empresaria 32; sin embargo, esto no ha sido un impedimento para vivir su relación al máximo.

Jorge Enrique Abello y María Isabel Gutiérrez tienen dos hijos a los que llamaron Antonio y Matilde - crédito @jeabello/Instagram

En el año 2012, ambos se conocieron en la librería la Madriguera del Conejo, de la que el actor era socio. Después de eso, se hicieron buenos amigos.

Un año después se convirtieron en novios y, luego de tres años de relación, decidieron casarse el 13 de mayo de 2016, en una ceremonia que quedó registrada en las redes sociales de la arquitecta.

Abello, después de más de 10 años, volvió a ser papá de Antonio Cayetano, que nació en el 2018, y María Matilde, que llegó al mundo en el 2020.

En el año 2018, Isabel estaba esperando a su primer hijo, Antonio Cayetano; no obstante, durante ese tiempo, fue criticada por convertirse en mamá tan joven. Después de eso, los comentarios negativos siguieron dos años después, con la llegada de su primogénita María Matilde.