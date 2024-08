Un hombre de 60 años se suicidó lanzándose del puente La Variante, en Ibagué: había hecho varias llamadas antes de arrojarse

Imagen de referencia. Expertos señalan signos de depresión y ansiedad. Recomendaciones para identificar y tratar estos problemas aumentan en relevancia tras el dramático episodio - crédito Alcaldía de Ibagué

Un hombre de 59 años de edad se lanzó desde el puente de La Variante este jueves alrededor de la una de la tarde. Los organismos de emergencia fueron alertados del incidente y acudieron al lugar para iniciar las labores de rescate del cuerpo.

El Cuerpo de Bomberos estuvo a cargo de estas operaciones, las cuales concluyeron pasada las 8 de la noche.

Las investigaciones iniciales señalan que el hombre habría llegado al sitio en un taxi y, antes de tomar la drástica decisión, intentó hecer varias llamadas telefónicas sin éxito. Según La Voz del Pueblo, el hombre caminó desde el vehículo hasta el puente, donde finalmente consumó el acto. Algunos trabajadores se encontraban en el lugar realizando mantenimiento a la estructura y limpieza de telarañas, sin prever lo que iba a suceder.

Las autoridades también reportaron que el hombre vestía una camiseta roja y un pantalón azul. El cuerpo fue hallado cerca del lecho del río, lo cual permitió a los equipos de emergencia comenzar el proceso de recuperación.

Él es Gonzalo Rubio Morales, el hombre que se habría suicidado en el puente de La Variante en Ibagué - crédito La Voz del Pueblo

En medio de esta tragedia, diversos profesionales han aprovechado para destacar la importancia de identificar y tratar problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad.

Karla Babativa, médica de la Unidad de Salud de Ibagué, ofreció recomendaciones para reconocer estos trastornos. “Cuando la tristeza va más allá y veo que estoy en un hoyo; cuando duermo demasiado o no duermo; cuando como mucho o no como; cuando lloro todo el tiempo, cuando me aíslo de la sociedad, se puede llamar depresión”, explicó Babativa.

La ansiedad, por otro lado, se caracteriza por deseos de salir corriendo, palpitaciones, y una constante sensación de inquietud, agregó la profesional. Babativa aconsejó que para ayudar a un familiar o amigo en dificultades emocionales se debe sacar a la persona de su rutina diaria, llevarla a realizar alguna actividad física o simplemente a disfrutar de una comida que eleve los niveles hormonales de placer.

El periodista Víctor Guerrero, conocido como el Ángel del Puente, recordó que existe una acción popular pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia desde enero de este año. Dicha acción, avalada por el Tribunal Superior del Tolima, propone la construcción de una valla de seguridad en el puente para evitar casos como el ocurrido.

Desde la comunidad en Ibagué se ha recordado la línea de atención gratuita para prevenir el suicidio - crédito Jesús Hellín/Europa Press

Es importante mencionar que continúa habilitada la línea ‘Yo Te Escucho’ (3177012061) las 24 horas del día para quienes necesiten orientación psicológica en momentos de crisis.

Esteticista se arroja desde el puente de la variante en Ibagué

El 25 de julio de 2024, Deisy Cano, una mujer de 39 años, decidió suicidarse en el Puente de la Variante, también llamado el Puente de la Muerte. Cano llegó al lugar en una camioneta Nissan de placa FQP-305, salió del vehículo y, tras caminar hacia el borde de la estructura, se arrojó al vacío desde una altura superior a los 100 metros.

Según confirmaron las autoridades locales, esta tragedia ocurrió alrededor de las 8:00 a. m. y rápidamente movilizó a miembros del Cuerpo de Bomberos, la Policía y otros organismos de socorro para llevar a cabo las labores de rescate. Tras un esfuerzo significativo, el cuerpo de Cano fue recuperado en las inmediaciones del río Combeima.

Deisy Cano, esteticista de profesión, dejó atrás a su esposo y a un pequeño hijo, informó la policía. Si bien aún se desconocen los motivos específicos que la llevaron a tomar tal decisión, las autoridades continúan investigando con la colaboración de los familiares y allegados para esclarecer los hechos.

El Puente de la Variante, ubicado en la vía que conecta Ibagué con Cajamarca, ha sido escenario recurrente de suicidios en los últimos 20 años, convirtiéndose en un punto crítico para la seguridad y bienestar de la comunidad. Este nuevo incidente ha generado preocupación entre los habitantes de Ibagué, quienes urgen a la Alcaldía y a las autoridades del Tolima a tomar medidas preventivas que incluyan vigilancia constante y la construcción de estructuras para impedir que estas tragedias se repitan.