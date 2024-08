Petro conversó con Lula sobre crisis política en Venezuela, a dos semanas de las elecciones: esto es lo que se sabe

Gustavo Petro y Lula da Silva dialogaron nuevamente sobre lo que acontece en Venezuela - crédito Luisa González/REUTERS

Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvieron el miércoles 14 de agosto de 2024 una nueva conversación telefónica para abordarla dura situación social y política que se registra en Venezuela; país en el que habría serias sospechas de fraude en las elecciones del domingo 28 de julio, en favor del dictador Nicolás Maduro y en detrimento de Edmundo González.

Aunque no se conoce ni la duración de este diálogo ni las conclusiones que surgieron tras el mismo, ambos mandatarios han insistido en que el diálogo entre los actores políticos, además de la divulgación de las actas de votación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo encargado de los comicios, es el camino para superar la delicada realidad que se vive en el país vecino.

“Disculpas a ustedes, me demoré porque estaba atendiendo un llamado con Colombia, intentando encontrar una salida política para el problema de Venezuela”, indicó Lula, antes de llegar a un evento de gobierno. Este diálogo se dio al margen de la decisión del mandatario de México, Andrés López Obrador, de no establecer más contactos hasta tanto las autoridades en Venezuela no se pronuncien.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó que habló con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, sobre la crisis política y social en Venezuela - crédito Canal Gobierno Brasil

“Ahora no, porque vamos a esperar a que resuelva el Tribunal Electoral (de Venezuela)”, indicó el presidente mexicano ante el interrogante de cómo avanzarían los diálogos, luego de que el 1 y 8 de agosto, luego de encuentros virtuales, los tres países en mención insistieran en la necesidad de que las autoridades electorales en Venezuela den plenas garantías para llevar a cabo una veeduría internacional.

“Creo que el viernes de esta semana (16 de agosto) van a resolver sobre las actas y sobre los resultados. Vamos a esperar”, agregó López Obrador, como si tuviera información privilegiada del avance del panorama político en territorio venezolano. Y justo cuando las medidas represivas por parte del régimen van en aumento, no solo en las calles, sino también a nivel tecnológico.

Infobae Colombia pudo conocer que en el encuentro entre los cancilleres de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y de Brasil, Celso Amorim, que se llevará a cabo el jueves 15 de agosto en Bogotá, como parte de la agenda bilateral entre ambos países, se prevé que se emita un nuevo pronunciamiento conjunto; como ha sido la costumbre semana tras semana, aunque, como cabe reiterar, esta vez sin México.

María Corina Machado y Edmundo González han reiterado que la única salida a la crisis es que inicie la transición hacia un gobierno democrático - crédito Ronald Peña R./EFE

Estados Unidos insiste en que Edmundo González ganó las elecciones en Venezuela

La comunicación entre Lula y Petro se dio a conocer el mismo día en que la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ratificó la postura del Gobierno de Estados Unidos, que reconoció la victoria de Edmundo González sobre Nicolás Maduro. “Ha obtenido la mayoría de los votos y eso está claro (...) Lo hemos dicho una y otra vez, y seguiremos diciendo, Maduro debe reconocerlo”, expresó la funcionaria.

De acuerdo con la información presentada por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), González resultó ganador, según sus cifras, con 7.303.480 de los votos (67%), escrutado el 83,5%, frente al 3.316.142 del jefe del régimen (30%); números que son distantes de los presentados por el CNE, que con el 96,87% de los sufragios se refirió al 51,95% de Maduro, frente al 43,18% del aspirante opositor.

Jean-Pierre, que se sumó al pronunciamiento previo del Vedant Patel, portavoz adjunto del Departamento de Estado de EE. UU., explicó que desde la Casa Blanca se seguirán evaluando los caminos “para incentivar y presionar a Maduro para que reconozca los resultados de las elecciones”. Pese a que por el momento no dio a conocer cuáles serían esas alternativas para afrontar esta problemática.