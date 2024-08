Hermana de Yina Calderón habló sobre el caso de Angélica Jaramillo: “También tuve un problema”

Aprovechó para enviarle un mensaje a Angélica Jaramillo por el problema que enfrenta - crédito @rechismes/Instagram

Las redes sociales fueron testigo de una lamentable confesión de la exprotagonista de novela Angélica Jaramillo, que aseguró llevaba un largo tiempo consumiendo drogas. Las declaraciones de la mujer de 39 años tomaron por sorpresa, incluso a sus familiares, que se pronunciaron con un breve comunicado asegurando que la han acompañado en el proceso de rehabilitación.

“Yo, Angélica Jaramillo, les voy a confesar que llevo varios años consumiendo drogas. No me hace feliz. No … Es felicidad momentánea, claro, para pensar o no sé qué, de temas fuertes que he tenido yo en mi vida”, confesó la paisa, con su voz un poco apagada y con dificultad para tratar de coordinar sus palabras.

Esta confesión de Jaramillo generó reacciones entre sus seguidores y una de esas se originó en una de las integrantes de la familia Calderón, que también pasó por la misma situación. Se trata de la hermana de Yina, Juliana, que se refirió a la difícil situación por la que atraviesa la exprotagonista de novela con el consumo de sustancias alucinógenas.

“Ese tema de Angélica me impactó bastante, porque la conocí cuando Yina entró a ‘Protagonistas’, es una mujer preciosa y un carisma wow … Yo también tuve un problema de drogas, tenía 17 años cuando inicié con marihuan* y terminé en la calle, la policía me recogía sin saber quién era, tuve el atrevimiento de entrar habitantes de la calle a mi casa a consumir sin saber qué le podría pasar a mi familia”, contó.

De acuerdo con Juliana, fueron momentos de oscuridad los que vivió en esos momentos, recordando que fue el apoyo de su familia el que la ayudó a salir adelante. Adicionalmente, indicó que cuando se está en esa situación solamente se le pasa por la cabeza que están haciendo las cosas bien, pero que la realidad es otra.

Finalmente, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a la modelo y a sus seguidores especialmente, a quienes pidió no criticar y juzgar por las acciones que ha cometido atentando contra su integridad. Señaló que, lo más importante en este momento es apoyarla para que salga adelante en la desintoxicación de su cuerpo y que inicie un proceso de rehabilitación.

“Las únicas personas que estuvieron conmigo fueron mi familia … Yo estaba leyendo comentarios y así no son las cosas … La persona que está en este problema lo que necesita es apoyo, comprensión, amor y que lo entiendan. Espero entiendan mi mensaje y tengamos más comprensión por la persona que lo esté padeciendo! Espero todo salga bien en tu proceso Angélica Jaramillo y sé que Dios y tu familia van a hacer ese pilar que te van a ayudar”, agregó en la publicación.

Finalmente, en el clip aseguró que se siente orgullosa del haber podido superar este obstáculo en su vida y contar con el apoyo de su familia en el proceso. Rápidamente, algunos internautas reaccionaron a su publicación, con mensajes como: “Qué bonito mensaje desde la experiencia, está contando su historia”; “tiene razón en sus palabras, que bien que logró salir adelante y superarse”; “qué bonito que hables así Juliana, gran mensaje”, entre otros.

Hermanas de Angélica se pronunciaron en redes

Laura, quien se destaca en la industria del modelaje y es empresaria, y Sofía, actriz que apareció en Padres e Hijos, publicaron una imagen en la red social Instagram con un fondo negro y unas palabras dirigidas a su comunidad de seguidores, quienes mostraron gran preocupación después del video compartido por Angélica, en el que se la puede observar con la mirada perdida y con sentimientos encontrados al revelar su situación.

“Queremos agradecer a todos por su preocupación y por los mensajes que hemos recibido tras la reciente confesión de nuestra hermana (...) Lamentablemente, enfrentar un problema de esta magnitud no es sencillo, y cada persona tiene su propio camino y tiempo para reconocerlo y buscar ayuda”, expresaron las hermanas Jaramillo.