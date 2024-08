Apple Colombia: las 10 canciones más populares de este día

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público colombiano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo más escuchado

1. Si Antes Te Hubiera Conocido

KAROL G

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a KAROL G. Quizás por esto es que Si Antes Te Hubiera Conocido debuta en el ranking directamente en el primer puesto.

2. Mírame

3. Ohnana

4. SORRY 4 THAT MUCH

Feid

SORRY 4 THAT MUCH de Feid se mantiene en cuarto lugar.

5. Doblexxó

J Balvin y Feid

Esta es la canción que se ubica en la quinta posición, tras haber estado ayer en el puesto número 6. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de J Balvin y Feid.

6. Soltera (W Sound 01)

7. LUNA

8. Brickell

Feid y Yandel

Brickell de Feid y Yandel se vende como pan caliente. Pasa del puesto 9 de ayer al 8 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

9. Orion

Boza y ELENA ROSE

Lo más nuevo de Boza y ELENA ROSE, Orion, entra directamente al noveno puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

10. Hasta Aquí Llegué

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La artista más escuchada del 2023

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

La artista más escuchada del 2023 en Apple Music fue Tylor Swift. Tras 12 meses repletos de hits de diferentes géneros musicales la compositora estadounidense se posicionó en el primer lugar, alcanzando el estrellato y superando a artistas como Madonna o Lady Gaga.

En los primeros meses del año pasado, 65 de sus canciones llegaron al Daily Top 100: Global de Apple Music, superando a cualquier otro artista del momento. Ante su destacada presencia musical, Swift dijo: "Me siento honrada de ser la Artista del Año de Apple Music".

Algunas de sus canciones más escuchadas en el año fueron: "Bad Blood”, “Blank Space”, “Style”, “Shake It Off” y “Wildest Dreams”.

Otras canciones y artistas que comparten el trono entre lo más popular del 2023 son: “Flowers" de Miley Cyrus, “Last Night” de Morgan Wallen, “Kill Bill” de SZA y “Rich Flax” de Drake, 21 Savage.