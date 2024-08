Miguel Polo Polo desempolvó polémico trino a influenciador que será asesor de Gustavo Petro: “Vean el racismo”

El representante Miguel Polo Polo arremetió contra el influenciador Celso Tete Crespo - crédito Colprensa - Celso Tete Crespo/Facebook

La publicación de la hoja de vida del creador de contenido Celso Tete Crespo como asesor de la Presidencia de la República, en materia de comunicaciones, generó un fuerte debate en redes sociales el domingo 11 de agosto de 2024. Y todo no solo por los contratos que, según la Fundación para Libertad de Prensa (Flip), ha recibido del Gobierno, por $120.266.667, sino también por el rol que cumpliría en el Gobierno.

El concejal de Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático, fue el que dio a conocer que el sábado 10 de agosto (7:10 p. m.), el currículum de Crespo fue subido a la plataforma de contratación, por petición del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que requirió sus servicios. Ante esto, una serie de comentarios sobre la forma en que el hombre habría atacado a los contradictores del Gobierno.

“El influenciador Celso Tete Crespo será nombrado como Asesor 13 en la Presidencia de la República. Difamar, mentir, calumniar y atacar siempre será bien premiado por el presidente Gustavo Petro”, indicó Briceño en su perfil de X, con lo que empezó a alimentar los señalamientos sobre la forma en que el Ejecutivo ha apostado por la vinculación de creadores de contenido para defender sus ejecutorias.

Después de conocerse esta inminente contratación, también salieron a flote una serie de comentarios despectivos que habría hecho Tete Crespo contra miembros de los partidos de oposición. Uno de los blancos de estos señalamientos fue el representante a la Cámara por las negritudes, Miguel Abraham Polo Polo, cercano al Centro Democrático, que en su perfil de X puso en evidencia su comportamiento.

Los señalamientos de Miguel Polo Polo a Celso Tete Crespo

En su cuenta de X, @MiguelPoloP, el parlamentario trajo a colación una publicación del 24 de noviembre de 2019, tres días después de las movilizaciones convocadas por los sectores alternativos contra el gobierno de Iván Duque Márquez, en las que Tete Crespo lanzó duros calificativos contra el entonces opinador político de derecha, ante unos comentarios proferidos por el sucreño en contra de las movilizaciones.

“ESCLAVO es la definición perfecta para este sujeto. Eso no es una ofensa, es una descripción real: aún no se ha liberado de las cadenas de sus opresores”, indicó en esa época el influenciador petrista, que ahora llegará a entregar sus ideas al equipo de comunicaciones de Presidencia, lo que por supuesto no cayó bien entre los que se han mostrado contrarios a las iniciativas de Petro y su equipo.

“Vean el racismo del nuevo asesor de presidencia, me llama esclavo y hasta lo justifica. Esa es la gente que le gusta contratar a Petro ¡Miserables racistas!”, reaccionó Polo Polo el domingo 11 de agosto, cuando compartió en su cuenta este post de Celso Tete Crespo, al que acusó de actitudes relacionadas con su color de piel, ante un comentario que ese día había respondido al actor Robinson Díaz.

Y es que el apunte que desató la molesta tanto del actor, que posteriormente eliminó su publicación, como del influenciador, tiene que ver con las críticas que Polo Polo hacía de los que participaron en esas movilizaciones; preludio del estallido social de mediados de 2021, que determinó el curso del gobierno de Duque Márquez y de algunas de sus iniciativas, entre ellas la reforma tributaria.

“A un joven de bien, a un joven de casa, a un joven educado, a un joven decente no le revienta la cara el ESMAD”, comentó por ese entonces el hoy representante a la Cámara, que desató una fuerte reacción en su contra; entre esas la de Tete Crespo, en un mensaje que aún sigue vigente en las redes sociales, pese a que sería muestra del talante de sus apreciaciones.