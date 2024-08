Habilitan carril de TransMilenio y estaciones del Eje Ambiental: así quedó la operación del sistema

El sistema TransMilenio retomará operaciones troncales en el Eje Ambiental desde el 12 de agosto - crédito IDU

Bajo la supervisión del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto a la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, el director del IDU, Orlando Molano, y la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, en la mañana del lunes 12 de agosto se dio apertura al carril exclusivo del sistema TransMilenio en el Eje Ambiental.

De acuerdo con el IDU, con esta medida se reanudarán las operaciones de los servicios troncales de las estaciones Museo del Oro y Las Aguas - Centro Colombo Americano, beneficiando a más de 32.000 usuarios diarios.

“Habilitamos cerca de 1 km de carril exclusivo de TransMilenio en el Eje Ambiental,” manifestó el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Por su parte, la gerente del sistema masivo comentó que la intervención del carril incluye un 83% de avance y una inversión superior a los $6.600 millones, además hizo un llamado a los peatones que se movilizan por este sector de la ciudad a que no invadan el carril exclusivo, no solo por su seguridad, sino también para que no sean penalizados por conductas contrarias a la convivencia y al servicio de TransMilenio.

La intervención del Eje Ambiental cuenta con la participación de más de 130 personas - crédito IDU

Así las cosas, desde el lunes 12 de agosto, el sistema retomará el tránsito de las siguientes rutas:

J23 (lunes a sábado de 4:00 a. m. a 11:00 p. m. y domingos y festivos de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.)

F23 (lunes a sábado de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. y domingos y festivos de 5:30 a. m. a 10:00 p. m.)

J70 (lunes a viernes de 5:30 a. m. a 9:00 a. m.)

J74 (lunes a viernes de 5:30 a. m. a 9:30 p. m. y sábados de 6:30 a. m. a 8:30 p. m.)

B74 (lunes a viernes de 6:00 a. m. a 10:30 p. m. y sábados de 7:00 a. m. a 8:30 p. m.)

Intervención al Eje Ambiental

La intervención en el Eje Ambiental, resaltada en las obras del Plan de Desarrollo Distrital ‘Bogotá Camina Segura’ comprende además la instalación de concreto estampado en la avenida Jiménez entre las calles 19 y la carrera 6, manteniendo el diseño arquitectónico característico de la zona.

Las obras en la avenida Jiménez utilizan concreto estampado, manteniendo la estética de la zona - crédito IDU

Son más de 130 personas que participan en estas obras, que conectan con puntos turísticos de la ciudad como el Santuario de Monserrate, el Parque de Los Periodistas, y la Plaza de San Victorino. Se espera que las actividades concluyan el 19 de septiembre, conforme al cronograma del Instituto de Desarrollo Urbano.

Igualmente, se avanza en la rehabilitación del parque de Los Periodistas, con una inversión superior a los $27,000 millones. Recibida en enero de 2024 con un 9% de progreso, hoy la obra presenta un avance del 62%, abarcando 45,869 m² de espacio público y 10,679 m² de malla vial, así como 2,850 m² en el parque de Los Periodistas.

La recuperación del flujo constante de agua en las 53 piletas del Eje Ambiental, realizada por Aguas de Bogotá, mejorará la percepción del entorno y fomentará la conciencia sobre la importancia de mantener el espacio público en óptimas condiciones.

Aguas de Bogotá rehabilitará 53 piletas en el Eje Ambiental para mejorar el entorno urbano - crédito IDU

En el parque de Los Periodistas, donde se invierten más de $1,380 millones, las labores se encuentran en un 90% de avance y la apertura está prevista para septiembre. Asimismo, en la calle 13 entre carreras 3 y 4, se lleva a cabo el retiro e instalación de adoquín tipo Salmona, característico por su diseño artesanal inspirado en el arquitecto Rogelio Salmona.

Finalmente, los trabajos de rehabilitación se ejecutarán en todo el espacio perimetral, es decir, acera y andenes del parque Los Periodistas (carreras 4 y 3 entre calles 13 y 17), continuarán de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., y los sábados, de 7:00 a. m. a 11:00 a. m.