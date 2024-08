María Fernanda Cabal sobre ultimátum de EE. UU. a Maduro, filtrado por Jaime Bayly: “Ojalá sea así”:

La senadora colombiana criticó el tarjetón para las presidenciales de Venezuela - crédito Juan Arias/Infobae

En las últimas horas, el periodista peruano Jaime Bayly compartió en sus redes sociales una información que podría cambiar, antes de que termine el año, el rumbo de la historia venezolana. Señaló que “fuentes confiables” le revelaron que el gobierno de Joe Biden, a través de Anthony Blinken, envió un mensaje a Maduro: debe dejar Miraflores antes del 5 de noviembre. Si lo hace antes de ese plazo, irá al exilio con la promesa de que no será perseguido por la justicia estadounidense. Si se niega, se va preso.

Según Bayly, Maduro podría escoger, para su exilio, los siguientes destinos: República Dominicana, Cuba, Panamá o Turquía.

“Si Maduro se rinde y reconoce su derrota por paliza, entonces, el gobierno de Biden facilitaría que Maduro, con su familia y con sus allegados, y con sus subordinados se fueran todos al ‘exilio dorado’ a disfrutar de la inmensa fortuna, mal habida, que poseen Maduro y sus allegados”, dijo el comunicador.

La repetición de elecciones quedó completamente descartada por parte del gobierno de los Estados Unidos. Bayly señala que, al saber que Biden dejará el gobierno el 20 de enero, podría estar pensando en opciones para evitar que se cumpla la advertencia.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, manifestó sus deseos para que lo revelado por Bayly se materialicen en el menor tiempo posible. “Dios quiera que así sea. Exilio antes del 5 de noviembre o cárcel para el genocida de Maduro como lo dice Jaime Bayly. Venezuela será libre y América Latina también”, señaló en X.

Petro, Lula y AMLO se reunirían con el dictador Maduro para discutir la crisis en Venezuela

El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, confirmó en diálogo con Revista Semana que los altos mandatarios tendrán un encuentro virtual en la semana que va del 12 al 17 de agosto de 2024, pero aún no se ha logrado concretar la fecha específica.

De acuerdo con las declaraciones del funcionario del Gobierno nacional, aunque los tres mandatarios y Nicolás Maduro han manifestado su disposición para llevar a cabo la reunión, no se ha logrado concretar el encuentro debido a las diferencias en cada una de las agendas.

“La meta es que se haga esa reunión la próxima semana. Del lado venezolano han estado listos, pero se nos presentaron problemas de agenda. Coordinar la agenda de tres presidentes y tres cancilleres tiene sus desafíos”, expresó el canciller de Colombia, que ha estado en permanente contacto con los dirigentes del país vecino.

Pero el diplomático no fue el único que confirmó la noticia. En los últimos días Maduro habló en la emisora W Radio del tema y se refirió al encuentro con los presidentes.

El dictador aseguró que está pendiente una llamada con los altos mandatarios. “Estaba siendo gestionada por la cancillería, yo estaba listo en el teléfono a las 5:00 p.m. del lunes. Estaba en el teléfono esperando y me dijeron que no, que por problemas de agenda no se pudo hacer”, dijo.

Así mismo, aseguró que él está disponible las 24 horas del día para atender a los presidentes de Colombia, Brasil y México. Además, dejó claro que tiene un gran respeto a los tres funcionarios.

“Lo único que hice al final fue decirle a la Cancillería que les informara a los presidentes que yo estoy al teléfono las 24 horas del día de todos los días para cuando quieran hablar, y así está pendiente. Respeto profundamente a estos tres presidentes y con ellos me comunicaré en su momento preciso”, añadió.

Aunque confirmó la reunión de los altos mandatarios con Maduro, Luis Gilberto Murillo no entregó más detalles sobre las ideas o propuestas que podrán sobre la mesa los funcionarios.

Por el momento se sabe que Nicolás Maduro, igual que los presidentes de Colombia, Brasil y México, ha dejado ver el interés que tienen por llevar a cabo el encuentro, en el que participará el diplomático, así como los ministros de relaciones exteriores de los otros tres países.

Petro, Lula da Silva y AMLO ya se han reunido con el objetivo de discutir la situación en Venezuela, la última vez que hablaron fue el jueves 1 de agosto; sin embargo, en ninguno de esos encuentros ha participado Maduro.