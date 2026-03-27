Colombia

Doce personas fueron capturadas por producir millones de billetes falsos en Bogotá: estas son las localidades donde circulan

Los presuntos miembros de la organización delincuencial producían billetes ilegítimos utilizando tecnología avanzada. Tras varios allanamientos en barrios estratégicos de la capital colombiana fueron detenidos

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Las autoridades capturaron a 12 personas por delitos de concierto para delinquir, tráfico y falsificación de moneda durante los operativos en Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Las autoridades capturaron a 12 personas por delitos de concierto para delinquir, tráfico y falsificación de moneda durante los operativos en Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

La Policía Metropolitana de Bogotá, en colaboración con la Fiscalía General de la Nación y el respaldo de la Agencia del Servicio Secreto de los Estados Unidos (USS), llevó a cabo una operación en la capital colombiana, que permitió el desmantelamiento de un grupo delictivo dedicado a la fabricación y tráfico de divisas falsas.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, las autoridades ejecutaron 10 diligencias de registro y allanamiento en puntos estratégicos de la capital, en la que fueron capturados doce personas señaladas por los delitos de concierto para delinquir y tráfico y falsificación de moneda.

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Detalles del operativo

Gracias a la investigación ejecutada por las autoridades, se condujo a la identificación y desmantelamiento de dos fábricas clandestinas que empleaban tecnología de alta precisión tipo inkjet para la elaboración de billetes falsos.

La Policía Nacional de Colombia, junto con la Fiscalía y el Servicio Secreto de EE. UU., desmanteló en Bogotá una red dedicada a fabricar y traficar divisas falsas - crédito Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
La Policía Nacional de Colombia, junto con la Fiscalía y el Servicio Secreto de EE. UU., desmanteló en Bogotá una red dedicada a fabricar y traficar divisas falsas - crédito Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Durante los operativos, los uniformados incautaron 268.000.000 de pesos colombianos falsos y 7.800 dólares estadounidenses también falsificados, junto con $162.000.000 de pesos colombianos auténticos, cuya procedencia se encuentra bajo investigación. Además, fueron confiscados tres taxis y una motocicleta, vehículos presuntamente utilizados para la logística y distribución del material apócrifo.

El balance de la investigación reveló que la organización criminal tenía una capacidad de producción mensual de hasta $500 millones falsificados, monto que se introducía de manera sistemática en la economía local.

Las pesquisas establecieron que los principales afectados eran comerciantes y usuarios del servicio público de taxis, entornos donde los integrantes del grupo realizaban maniobras conocidas como el “cambiazo” para insertar billetes falsos en circulación. La estructura operaba principalmente en las localidades de Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal Sur, Kennedy, Santa Fe, Engativá, Teusaquillo y Usme, zonas donde se registraron los mayores impactos económicos en la ciudadanía.

En la operación se incautaron $268 millones de pesos colombianos falsos, 7.800 dólares falsos y $162 millones auténticos cuya procedencia es investigada - crédito Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
En la operación se incautaron $268 millones de pesos colombianos falsos, 7.800 dólares falsos y $162 millones auténticos cuya procedencia es investigada - crédito Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los capturados y los elementos incautados fueron presentados ante un juez de control de garantías, que legalizó las detenciones. El ente acusador anunció que imputará cargos por concierto para delinquir y tráfico y falsificación de moneda. Siete de los detenidos presentan antecedentes judiciales y condenas activas por delitos de la misma naturaleza.

La Secretaría de Seguridad reiteró el llamado a la comunidad para que denuncie cualquier actividad sospechosa relacionada con la falsificación de monedas a través de la Línea 123.

Las autoridades enfatizaron que la colaboración ciudadana resulta fundamental para prevenir que estos delitos sigan afectando la economía y el bienestar de los habitantes de Bogotá.

¿Cómo identificar dólares falsos?

En febrero de 2026, la Embajada de Estados Unidos en Colombia difundió recomendaciones para reconocer dólares apócrifos, tras el decomiso de $1,1 millones de dólares falsos en una operación conjunta con autoridades.

Las instrucciones, publicadas en video en las redes sociales de la sede diplomática en Bogotá, buscan evitar que ciudadanos y comercios sean víctimas de estafas.

El primer paso es verificar la textura y el relieve: los dólares auténticos presentan una superficie áspera y detalles en relieve, perceptibles especialmente en el retrato y los números.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, conviene comparar el billete sospechoso con otro legítimo de igual denominación y serie, para detectar variaciones en colores y precisión de impresión. “Parece real, se siente real, pero no vale absolutamente nada”, advirtió uno de los funcionarios.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia, a través del Servicio Secreto; junto al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, explicaron por qué es tan importante este golpe en contra de la fabricación de dólares falsos en el país - crédito @usembassybogota/IG

Otra clave es observar la calidad de impresión. Los originales muestran bordes definidos y detalles nítidos, mientras que las falsificaciones evidencian líneas borrosas y retratos poco claros. Además, los billetes genuinos integran fibras rojas y azules incrustadas, no impresas.

Es fundamental revisar el hilo de seguridad: los dólares auténticos de $5, $10, $20, $50 y $100 incluyen una banda visible al trasluz con la leyenda “USA” y el valor, que brilla bajo luz ultravioleta.

También se debe buscar la marca de agua, que refleja el rostro o el número del billete, así como comprobar la tinta que cambia de color en las esquinas de las denominaciones más altas. La microimpresión, visible solo con lupa, y la alineación de los números de serie completan el listado de verificaciones.

Por último, la Embajada de Estados Unidos recomendó no depender únicamente de bolígrafos detectores, ya que pueden fallar. Billetes con la frase “For Motion Picture Use Only” o “Replica” son siempre falsos.

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