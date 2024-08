Estos son los congresistas que más han “pedido permiso” para salir del país desde 2022: Pacto Histórico y Partido Conservador lideran la lista

Son más de 400 los viajes que se han autorizado en el Congreso para que los legislativos cumplan con funciones diplomáticas y compromisos políticos - crédito Canal Congreso Colombia/YouTube

Desde la primera instalación del Congreso de este periodo, el 7 de agosto de 2022, se han contado por centenares las salidas del país de un buen número de legisladores. De hecho, el más reciente fue el intento de algunos senadores y representantes a la Cámara por llegar a Venezuela para vigilar de cerca los comicios presidenciales en Venezuela, que terminó en polémica por la inadmisión de algunos senadores, como Angélica Lozano.

Sin embargo, los viajes internacionales han sido el pan de cada día en el Congreso y han involucrado a partidos de Gobierno y de oposición, pues del 20 de julio de 2022 y hasta el 30 de junio del 2024, las células legislativas han contado un total de 463 viajes al exterior, según reveló El Espectador.

De estos viajes, 242 fueron realizados por representantes y 221 por senadores, siendo el Pacto Histórico la bancada más activa, con 80 desplazamientos en la Cámara y 77 en el Senado. Sin embargo, la oposición también lidera la lista con el Centro Democrático, con 59 desplazamientos internacionales en las dos corporaciones legislativas.

Uno de los viajes más recientes del partido del presidente Gustavo Petro lo protagonizó la senadora Clara López, que publicó una foto en Instagram donde aparece en una tarima acompañada por otros congresistas relacionados con el Gobierno, como Ariel Ávila, David Racero, Gloria Inés Flórez, María José Pizarro, e Iván Cepeda, además de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. El auditorio, lleno de personas vestidas en su mayoría de rojo y decorado con banderas rojas entremezcladas con las de Honduras, reflejaba la conmemoración de los 15 años del golpe de Estado de 2009 en el país centroamericano.

La senadora aseguró que estos viajes fortalecen la presencia internacional de Colombia - crédito @clopezobregon/Instagram

El Pacto Histórico no fue el único grupo con miembros viajando frecuentemente. Los congresistas del Centro Democrático también se destacaron, con 30 desplazamientos en la Cámara y 19 en el Senado. Entre los más destacados se encuentran Paola Holguín, con 6 viajes; María Fernanda Cabal, con 5; y Miguel Uribe, con 4.

El representante del Centro Democrático Óscar Darío Pérez explicó que sus múltiples viajes están relacionados con su rol en el Parlamento Andino y su copresidencia en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Pérez precisó a El Espectador que “Todo lo cubre el mismo representante, no le cuesta nada a la Cámara”, y añadió que “estos viajes han permitido impulsar la cercanía entre América Latina y Europa”.

Además, desde el Congreso explicaron que, aunque son cientos los viajes que se han aprobado, las salidas siempre han estado justificadas en actividades propias de las funciones de los legisladores, además de entregar un parte de tranquilidad por los recursos públicos al afirmar que las misiones de los congresistas no son cubiertas por el erario.

Centro Democrático también lidera la lista de viajes internacionales de congresistas - @CeDemocratico/X

“En ningún caso se les da tiquetes. Y aquí no existe la figura de viáticos. Aquí no se pagan viáticos a nadie, ni al interior ni al exterior”, comentó el secretario general del Senado, Gregorio Eljach, al medio nacional. Por su parte, su homólogo en Cámara, Jaime Lacouture, también desmintió cualquier rumor sobre el uso de recursos públicos para la salida de los congresistas.

“Para los viajes de los representantes a la Cámara no se incurrió en gastos del erario público. Respecto a cómo se llevó a cabo el desplazamiento, gastos de viaje y otros, esa información no la posee esta Secretaría General. Los viajes enunciados no fueron cubiertos con dinero del erario”, señaló el secretario general de la Cámara de Representantes en respuesta a El Espectador.

Por su parte, los desplazamientos internacionales de la senadora Clara López incluyeron su participación como observadora en las elecciones federales de México y su asistencia al ‘Simposio Poder y prosperidad en un mundo multipolar’ en la Universidad de Campinas en Sao Paulo.

También formó parte de la “celebración de la valiente resistencia de los hondureños que permitió el retorno de la democracia” en Honduras. López justificó sus salidas internacionales en Instagram, diciendo: “La presencia en estos espacios internacionales reafirma nuestro compromiso con la justicia social, la equidad y el progreso en nuestra región”.

Asimismo, Alejandro Toro del Pacto Histórico, que registró 14 desplazamientos, indicó que se trata de “parte de la diplomacia parlamentaria”, abarcando sus actividades como veedor internacional en diversos comicios.

María José Pizarro ha viajado principalmente a Venezuela para coordinar las negociaciones de paz con el ELN - crédito cortesía María José Pizarro

La senadora María José Pizarro, que viajó principalmente a Venezuela, destacó que sus visitas han sido principalmente por su papel en la Delegación de Gobierno en el proceso de paz con el ELN. “Mi participación presencial se ha reducido en vista de la apretada agenda legislativa y mi rol como vicepresidenta del Senado”, afirmó a El Espectador.

Otro destino frecuente para los congresistas ha sido China, con 37 viajes registrados en los últimos dos años. 15 senadores y 22 representantes visitaron el país asiático, en un notable esfuerzo por fortalecer los lazos comerciales. Alejandro Toro mencionó que estos viajes buscan que Colombia integre la iniciativa “la Franja y la Ruta”, que propone una interconectividad comercial a nivel global impulsada por el gobierno chino.

“Desde el Congreso podemos crear una estrategia como país para que se dé una adhesión a la iniciativa de la Franja y la Ruta, las regulaciones que se tienen en materia de país. También una negociación de un posible futuro TLC que no está en conversaciones, pero puede llegar a pasar”, señaló al diario Ingrid Chaves, directora ejecutiva de la Cámara Colombo-China