Campesinos exigen al Ejército salida de San José del Guaviare en 36 horas máximo

En la zona rural de San José, capital del Guaviare, las comunidades hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que intervenga en un conflicto que involucra a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega del Ejército. Los residentes de al menos cinco veredas solicitaron que los comandos militares pertenecientes a la Brigada de Selva número 22 se retiren de su área en un plazo de 36 horas.

El alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, se reunió el sábado 10 de agosto en la vereda El Chuapal con aproximadamente 600 personas, incluyendo miembros de la guardia campesina. Durante la reunión, también estuvo presente la Defensoría del Pueblo. El objetivo principal fue escuchar y transmitir las preocupaciones de la comunidad respecto a la presencia de los soldados en la región.

En una declaración pública, el alcalde Rodríguez confirmó que, tras una revisión de la situación, no se identificaron agresiones por parte de las fuerzas militares ni de los residentes. “Se pudo verificar que no hubo agresión de ninguna de las partes y que los soldados que estaban en la zona no fueron afectados en su integridad”, afirmó Rodríguez. Sin embargo, el alcalde señaló la necesidad urgente de que el Gobierno Nacional y el alto comisionado para la Paz atiendan los llamados de estas comunidades, que se sienten históricamente abandonadas.

Rodríguez indicó que la solicitud de los habitantes de la región, que exige el retiro de los soldados en un término de 36 horas, fue trasladada al Ejército. La comunidad teme que el levantamiento del cese al fuego pueda dar lugar a ataques contra la población, lo que intensificó sus temores y demandas.

En una actualización por la tarde, el Ejército reportó que 40 soldados, de los 98 que permanecían secuestrados por la Fuerza de Tarea Conjunta Omega desde el día anterior, ya habían sido liberados. “Desde la zona donde permanecían secuestrados los 98 miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega desde el día de ayer, nos confirman que un primer grupo de cerca de 40 de ellos ya se encuentran en libertad”, indicó el Ejército desde el Guaviare. Se espera la liberación de los restantes 58 uniformados en las próximas horas.

Noticia en desarrollo