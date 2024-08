Luis Alberto Posada aclaró por qué faltó a su presentación en Medellín: “Mancillan mi imagen y buen nombre”

La ausencia de Luis Alberto Posada en El Cantinazo de Palmahía provocó especulaciones y polémica entre los asistentes - crédito @posadarecords_/Instagram

El Cantinazo de Palmahía, desarrollado el sábado 3 de agosto como parte de la celebración de la Feria de las Flores en Medellín, generó controversia. La ausencia del cantante Luis Alberto Posada, uno de los artistas más esperados, desató especulaciones entre el público.

Según el comunicado de prensa del artista, los organizadores del evento informaron que Posada no había llegado, aunque él y su equipo estaban en las inmediaciones y se les negó la entrada.

“Quiero referirme a lo acontecido en el evento del pasado sábado en el Centro de Eventos La Macarena en el cual me encontraba pactado para presentarme. Lo primero que quiero decir es que el organizador desaloja después de la presentación de mi colega Jhonny Rivera, diciendo: “Luis Alberto Posada no llegó”, lo cual es falso. Llegué y estaba afuera y el empresario no me dejó entrar. Muchos de ustedes lo saben, vieron a mis músicos afuera de La Macarena cuando estaban saliendo de allí”, inicia el comunicado del artista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El cantante explicó que un problema mecánico retrasó su llegada y que, a pesar de estar cerca, se le negó la entrada al evento - crédito @posadarecords_/Instagram

El cantante del Valle del Cauca explicó que su retraso se debió a problemas mecánicos en el vehículo en el que se trasladaba, lo que los obligó a detenerse para solucionar los inconvenientes. Pese a esto, aseguró haber llegado “20 minutos después de la hora pactada” para su presentación.

“Lo que pasó es lo siguiente: Yo me encontraba camino a Medellín y el carro tuvo desperfectos mecánicos, solucionamos y seguimos. Llegamos alrededor de 20 minutos tarde de la hora pactada para iniciar el show y me encuentro con que el empresario dio la orden de no dejarnos entrar, ni a una parte de mi equipo, ni a mí y, además, dio la orden de sacar de La Macarena a la otra parte de mi equipo que ya se encontraba allí”, explicó más detalladamente.

En su comunicado, el artista también denunció haber sido regañado por el empresario del evento y demás personas en presunto estado de embriaguez. Además, mencionó que fue verbalmente agredido y que sus acompañantes sufrieron agresiones físicas: “No me había querido pronunciar porque sucedieron muchas cosas alrededor de este asunto: el empresario me increpó fuera de La Macarena junto a otras personas que lo acompañaban en aparente estado de embriaguez. Una de esas personas que lo acompañaban, me agredió a mí verbalmente, y agredió físicamente a personas que estaban conmigo”.

El cantante denunció haber sido agredido verbalmente por el empresario del evento - crédito posadarecords_/Instagram

El artista también intentó negociar con el empresario para realizar un nuevo evento gratuito para quienes perdieron su presentación, pero no se logró ningún acuerdo: “Más allá de eso, intentamos negociar con el empresario, ya con la cabeza más fría, hasta le propusimos hacer un evento gratuito para todos aquellos que asistieron al show y para la gente de Medellín en general, para el cual, colegas de talla internacional ya habían ofrecido presentarse de forma gratuita, pero no se logró un acuerdo (...) Ahora mismo, salgo a decir esto porque en este momento, buscan echarme a mí toda la culpa, cuando la realidad es que hubiese podido cantar para ustedes, porque cuando Jhonny terminó, mi equipo estaba en la puerta de La Macarena discutiendo con las personas de logística para que nos dejaran entrar“, agregó el cantante de música popular.

Palmahía Entretenimiento, encargada de la organización del evento, respondió con una versión diferente. Explicaron que Posada tenía que estar preparado para su presentación a la 1:15 a. m. Según sus informes, a las 1:30 a. m. el cantante aún no se encontraba en el lugar, por lo que se tomó la decisión de cancelar su actuación, ya que la regulación del centro de eventos prohíbe cualquier espectáculo después de las 3:00 a. m.

os organizadores cuestionaron la explicación de Posada sobre los problemas mecánicos y expresaron su intención de iniciar acciones legales por el incumplimiento del contrato y los daños a la reputación de su empresa.

La organización explicó que la actuación fue cancelada porque el cantante no estaba en el lugar a la hora pactada y el evento no podía extenderse más allá de las 3:00 a.m. - crédito @palmahia.entretenimiento/Instagram