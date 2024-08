El Bukele colombiano arremetió contra Gustavo Petro por querer cambiar el escudo de Colombia

El alcalde de Bucaramanga arremetió contra el presidente - crédito Montaje Infobae

La relación entre Gustavo Petro y el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, no han sido la mejor; esto se debe a que el mandatario local tiene ideales totalmente diferentes a las del presidente, motivo por el que también ha sido llamado “El Bukele colombiano”.

Es por ello que luego de que el presidente afirmará que era necesario que el escudo del país cambiara porque el actual es “anacrónico”, entre los pronunciamientos en contra se destacó el del santandereano.

Para entender el contexto del malestar de Beltrán, cabe recordar que durante su visita a Bolívar, Gustavo Petro reveló que buscará que por medio de un proyecto de ley se cambie el símbolo patrio por uno en el que aparezcan dos cintas debajo del cóndor: la primera, con la palabra Libertad, y la otra, que diga Orden Justo.

“Para que quede bien sabedor, nuestras próximas generaciones, que el único orden posible en una sociedad es el orden de la justicia”, afirmó el mandatario en su discurso.

Debido a las palabras del presidente, varios políticos y figuras públicas se manifestaron en contra de la idea, principalmente porque se trataría de dejar de usar un símbolo establecido en 1954.

“El cóndor, ave de nuestros Andes, simboliza la libertad. Está representado de frente, con las alas extendidas y mira hacia la derecha; de su pico pende una corona de laureles de color verde y una cinta ondeante, asida al escudo y entrelazada en la corona. En ella aparecen sobre oro y en letras las palabras Libertad y Orden, lema nacional”, indica la Cancillería sobre las características de este símbolo.

De la misma forma, también destacaron la transformación mínima que sufriría el escudo, para indicar que Colombia tiene problemas más importantes que resolver en estos momentos.

A esto se sumó Jaime Andrés Beltrán, que desde su cuenta de X aseguró que lo que es necesario para el país es la presencia de un dirigente que apoye a las Fuerzas Militares de manera constante.

“Colombia no necesita cambiar su escudo para que haya “orden justo”. Lo que necesita son dirigentes que fortalezcan las Fuerzas Militares y no las desmoralicen siendo permisivos con los delincuentes”, escribió el mandatario local.

Las molestias de Beltrán con la actualidad de la justicia colombiana no son nuevas, ya que en más de una oportunidad ha criticado que existan casos en los que delincuentes que han sido beneficiados con casa por cárcel sean capturados en las calles.

De la misma forma, el alcalde de Bucaramanga también ha resaltado los problemas que tiene con Gustavo Petro y el 7 de agosto, luego de dos años de mandato del presidente, indicó que su comunicación con el mandatario es nula.

“Tengo que ser muy honesto en este aspecto, las relaciones directamente con el señor presidente son muy distantes, casi que nulas. Es muy difícil trabajar de manera articulada cuando se gobierna desde la visión ideológica y no bajo la necesidad del territorio”, declaró Beltrán a Caracol Radio.

Además, el alcalde de Bucaramanga aseguró que el Gobierno nacional le ha retirado poder a las alcaldías, lo que ha generado que el distanciamiento que mencionó lo sientan también los ciudadanos.

“Nos ha entregado una cantidad de problemas, pero nos han quitado capacidad de resolución… La visión hacia donde están llevando el país no es a la que el territorio requiere. Los alcaldes en el territorio no sentimos una visión nacional coherente y consiente del desarrollo de las regiones y por eso el distanciamiento no es solo de los mandatarios, sino de la ciudadanía También”, destacó Beltrán.