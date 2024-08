Álvaro Moises Ninco no va más como embajador de Colombia en México: Consejo de Estado declaró nulo su nombramiento

Se cometieron errores en el proceso de selección del embajador de Colombia en México - crédito Infobae

La Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la decisión del 16 de noviembre de 2023, proferida por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la nulidad del Decreto 190 del 10 de febrero de 2023, con la que el Gobierno nombró a Álvaro Moisés Ninco Daza, como embajador de Colombia en México.

El alto tribunal rechazó la petición de nulidad presentada por Ninco Daza, que fue apoyada tanto por la Presidencia de la República como por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En su momento, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca advirtió que se cometieron errores en el proceso de selección, como la falta de actualización y acreditación de los estudios y experiencia de Ninco Daza: “Se desconoció el término de publicación de las hojas de vida de los aspirantes a ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción”.

Por su parte, el Consejo de Estado señaló que: “El Ministerio de Relaciones Exteriores no evaluó los comentarios presentados por la ciudadanía a través de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, no se cumplió el término de los tres días calendario establecidos en los artículos 2.2 13.2.3 del Decreto 1083 de 2015 y el desconocimiento de tal procedimiento no permitía la expedición del acto administrativo del nombramiento del señor Álvaro Moisés Ninco Daza por lo que al haberse desvirtuado la presunción de legalidad del acto demandado, los cargos de nulidad de desconocimiento de norma superior y expedición irregular prosperan”.

