La nueva película de ‘Dora, la exploradora’ inició sus grabaciones en Antioquia: se conocieron primeras imágenes

'Dora y la ciudad perdida' se estrenó en cines en 2019. La segunda película en live action tuvo a Colombia como su locación principal - crédito Vince Valitutti/Paramount Pictures

Desde la formulación de la Ley 814 de 2003, más conocida como la Ley de Cine, se buscó desde el Gobierno colombiano fomentar la actividad en el país, especialmente en lo relacionado con las producciones hollywoodenses de alto presupuesto. Desde entonces, el país fue testigo de la visita de Mark Wahlberg para filmar Mile 22 (2018), o de Will Smith, siendo la más recordada la que hizo para la grabación de Gemini Man (2019).

El miércoles 7 de agosto se dio a conocer que la película Dora y la ciudad perdida (2019), adaptación en formato live action del personaje de Dora, la exploradora ya inició la grabación de su segunda película, que llevaría por nombre Dora y la búsqueda del Sol Dorado. Realizada de manera conjunta por Paramount+ y Nickelodeon, también se reveló que el Magdalena Medio sería uno de los lugares elegidos para las filmaciones.

La actriz Samantha Lorraine, que interpretará a Dora, la exploradora en su próximo "live action", confirmó que se encontraban en Río Claro, en el Magdalena Medio, para las filmaciones - crédito @samanthalorraineluis/Instagram

Esto se supo por medio de las redes sociales gracias a una publicación de Samantha Lorraine, la actriz que interpreta a Dora – elegida para sustituir a Isabela Moner, que tuvo el papel en la primera película –. Lorraine compartió algunas fotografías que confirman su presencia en la reserva natural Río Claro, ubicada en inmediaciones del municipio de Puerto Triunfo, en el departamento de Antioquia. “Vamos a la selva”, añadió la intérprete en la descripción.

En declaraciones recogidas por El Colombiano, el excomisionado fílmico de Medellín, Luis Guillermo Sosa, confirmó que el equipo de rodaje estará en Colombia hasta el viernes 9 de agosto. Cabe señalar que, Samantha lleva más de un mes en el país, tal y como se evidencia en sus historias de Instagram, cuando confirmó que se encontraba en Bogotá, lugar desde el que se trasladó a Río Claro para las grabaciones.

Semanas atrás, Samantha confirmó que ya estaba en Bogotá para iniciar las grabaciones - crédito @samanthalorraineluis/Instagram

De momento, los detalles que se conocen sobre la producción son mínimos. Se sabe que el director será Alberto Belli, conocido por su trabajo en producciones como The Naughty Nine, La casa de las flores, y Ultra Violet and Black Scorpion, mientras el guion corre a cargo de JT Billings, que ya tuvo experiencia con Nickelodeon como guionista, participando en la escritura de varios capítulos de la serie Are You Afraid of the Dark?

También se espera que en el largometraje retorne el personaje de Diego, primo de Dora y que en la primera película fue interpretado por Jeff Wahlberg.

Nuevas imágenes de Tom Hiddleston en Colombia

La noticia de las filmaciones de la nueva película de Dora, la exploradora, en el Magdalena Medio llegó unos días después de que se diera a conocer la presencia en Colombia del actor británico Tom Hiddleston.

El actor de 43 años, reconocido por su papel de Loki en el Universo Cinematográfico de Marvel (en el que figuró como villano durante la Saga del Infinito y más tarde pasó a ser el héroe en la Saga del Multiverso con su propia serie en Disney +) se encuentra desde hace días en Medellín.

La capital antioqueña (y el barrio Manrique en concreto) fue elegido para el rodaje de The Night Manager, miniserie de 2016 realizada por la BBC que anunció su regreso en 2023, incluyendo a Hiddleston que interpretará una vez más a su protagonista, Jonathan Pine, un gerente nocturno que es reclutado por agentes de inteligencia para infiltrarse en la red de un traficante internacional de armas.

Pero más allá de las grabaciones, el actor no tuvo problemas de interactuar un rato con sus fans. El pasado lunes 5 de agosto, varios fanáticos tuvieron la oportunidad de encontrarse con Hiddleston y se acercaron para tomarse fotografías con él. De acuerdo con lo expresado en plataformas digitales por parte de las personas que tuvieron la chance de compartir unos segundos con el inglés, remarcaron su amabilidad y disposición para interactuar con ellos, algo que valoraron especialmente.