Dominica Duque sorprendió a sus seguidores con su cambio de imagen

La reconocida periodista de La FM Dominica Duque, quien ha ganado reconocimiento en los últimos meses por su participación en le programa de cocina MasterChef por el Canal RCN, donde se ha demostrado su faceta como cocinera y además, según rumores, ha iniciado una relación con uno de sus compañeros.

Dominica Duque, la periodista participante de Masterchef Celebrity, volvió a ser tema de conversación en redes sociales por nuevo look, que presumió en su cuenta de Instagram, donde aseguró que cambió el color de su cabello y corte.

El 7 de agosto la comunicadora social publicó un video en el que dice que “ya necesitaba un cambio de look, corte y color” y se grabó enfrente de un espejo. Luego les preguntó a sus seguidores cómo se le veía su nuevo look.

“Miren este cambio de look, me corté el pelo, colorcito, ¿qué opinan?”, preguntó la participante del programa de cocina en el corto video. Los seguidores de la periodista no dudaron en llenarla de elogios, asegurando que quedó hermosa. “Eres una hermosa mujer, éxitos 😍❤️”, “Es una chica bastante hermosa”, “divina, Diominica es divina”, fueron algunos de los comentarios.

Por otra parte, hay algunos comentarios que aseguran que su cambio fue muy sutil, pues aunque el cambio en el color de su cabello es lo que más resalta, el corte a muchos les parece igual. “No se le nota el cambio, pero se ve muy linda”, comentó un internauta.

“A las mujeres nos encanta vernos y sentirnos bien; yo aproveché mi día de descanso para un cambio de look y tengo que confesarles que me siento renovada! Lista para darlo todo este resto de semana! ¿Les gusta este corte y color?”, escribió la periodista en la descripción de su video.

El romance de Dominica en MasterChef

Solo días después del estreno del famoso reality de cocina, los televidentes e incluso los famosos que participan en el programa aseguraron que en los sets se sentía el amor de dos participantes, pues en algunos videos se nota la química que existe entre Dominica y el actor Alejandro Estrada.

Aunque al inicio del programa solo eran rumores, conforme ha avanzado la competencia los dos han confesado ante las cámaras que les gusta cocinar juntos en las pruebas, incluso en un reto de eliminación el actor le puso el nombre de la periodista a una torta red velvet.

Y en una reciente prueba para competir por un pin de inmunidad, los dos famosos trabajaron juntos y destacaron con su preparación ganando el pin y subiendo juntos al balcón. Los televidentes y participantes de MasterChef Celebrity han observado cómo la relación entre Alejandro y Dominica se ha vuelto más cercana. En uno de los capítulos más recientes, la actriz Carolina Cuervo protagonizó un momento divertido cuando, al ingresar la pareja a la cocina, sus compañeros del reality comenzaron a cantar la marcha nupcial.

Dominica Duque sigue demostrando su versatilidad y talento, no solo en el periodismo y la televisión, sino también en la cocina. Su participación en MasterChef Celebrity está siendo seguida de cerca por sus admiradores, quienes aseguran que ha crecido y podría llegar a ser una finalista.

Salen a la luz fotos de Dominica donde está ligera de ropa

La periodista también ha llamado la atención de las redes sociales en los últimos días con unas imágenes tomadas entre 2021 y 2022. Estas fotos presentan a la participante de “MasterChef Celebrity” en una faceta distinta a la que sus seguidores están acostumbrados.

Pues en las sesiones de fotos Duque posó en bikini lo que despertó la admiración de sus seguidores por la figura que lucía en aquella época. En una sesión fotográfica, el fotógrafo Hernán Puentes capturó imágenes de Dominica luciendo bikinis en tonos fucsia, amarillo y azul, complementados con mini tops enmallados. La modelo continuó mostrando su lado más sensual en estas imágenes.