Discurso de Gustavo Petro generó indignación en la oposición: le recordaron “premios” a funcionarios señalados de corrupción

El discurso del presidente de la República, Gustavo Petro, en el que hizo breve mención al caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), aunque de manera indirecta, e insistió en que cualquier funcionario sobre el que exista alguna sospecha sobre su accionar al interior del Estado deberá dejar su cargo, causó –como era de esperarse– una ola de reacciones.

“A este gobierno lo permeó también la corrupción. Hemos visto en la historia en la actualidad como gobiernos progresistas terminan permeados por un cáncer que es el de la corrupción y terminan por no cumplir sus objetivos. Aquí algo parecido comenzó, no tanto como dice la prensa, pero el presidente saca a cualquiera que, por sospecha, más o menos creíble, se robe un peso del pueblo”, dijo Petro.

Al respecto, uno de los que se pronunció sobre el particular fue el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Briceño, que ante esta afirmación le recordó al primer mandatario algunos casos que contrarían su versión. En especial, por los funcionarios que “contra viento y marea” continúan siendo parte del Ejecutivo, en medio de los fuertes cuestionamientos que hay sobre sus procederes.

Las acusaciones de Daniel Briceño contra Gustavo Petro

El cabildante sacó a relucir los casos del embajador Armando Benedetti, con sospechas sobre su accionar en la campaña presidencial; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, acusado de direccionar contratos en la Ungrd; al igual que César Manrique, director de Función Pública, que continúa en su cargo, y Daniel Valencia Andrade, nueva notaria 36 de Bogotá; en ambos involucrados en el mismo caso de corrupción.

“Petro dice que él saca a cualquiera que tenga sospecha de corrupción. Sin embargo, a Benedetti le creó una embajada, Bonilla sigue siendo ministro, Manrique sigue en la Función Pública y a la que giró lo de los carrotanques le dio una notaría. Pura palabrería barata”, afirmó Briceño en su mensaje, a través de la red social X.

Gustavo Petro y sus “reversazos” en el caso de la Ungrd

Y es que a medida que se han ido conociendo detalles del entramado ocurrido al interior de la unidad, el jefe de Estado ha ido cambiando su versión. De defender las actuaciones de Olmedo López, pasó a calificar como falsas las acusaciones en su contra; y solo cuando la evidencia fue contundente contra el exdirector que había designado en mayo de 2023 fue que arremetió contra lo que sería su accionar delictivo.

“Revelas una declaración falsa solo para tapar la noticia del éxito social del Gobierno al reducir la pobreza en millones de personas y en firmar la reforma pensional. La declaración del 25 de junio no se presentó en su momento, sino ahora por una maniobra manipuladora”, reaccionó Petro el 16 de julio, en respuesta a una publicación en la que hacían énfasis de la confesión de López ante la Corte Suprema.

En ese momento, agregó que la falsedad de lo dicho por el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) está en que “necesita desesperadamente denunciar para rebajar su pena”, sin devolver los dineros hurtados. “Pero la Ungrd debe solicitar, como víctima, la devolución hasta el último peso de lo hurtado”, expresó el presidente, al que rápido le tocó recular.

Pero dos días después, el 18 de julio, Petro se preocupó por rechazar cualquier acusación que quisiera relacionarlo con las denuncias hechas por López, en las que apuntó hacia altos funcionarios de su Gobierno Y recordó que fue él el que le pidió la renuncia al que oficiaba como titular de la entidad de gestión del riesgo, tras destaparse los sobrecostos en la compra de carrotanques para La Guajira.

“Si la versión de Olmedo sobre los tres contratos gestionados por los parlamentarios y funcionarios que, abusivamente y engañosamente, señala Olmedo como una posible fuente de financiación predeterminada por el gobierno al ELN, debo decir que esos contratos no se verificaron, es decir, nunca salió dinero público a su objetivo”, manifestó Petro en su publicación, con la que se fue desmarcando de la responsabilidad política que le atañía.

Aunque en el discurso del 20 de julio, en la instalación del Congreso, pidió perdón al país por este escándalo, las acusaciones no se hicieron esperar. “Quiero pedirles perdón por lo sucedido en la Ungrd, lecciones que hay que recoger de esos hechos aún en proceso de investigación. El señor Olmedo no fue una transacción política: él viene de la izquierda desde hace décadas, la cual hace pensar que el tema de la corrupción no es un tema ideológico”, puntualizó.

