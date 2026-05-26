Grave accidente de tránsito en zona rural de Yarumal dejó una bebé de 18 meses muerta y dos mujeres heridas

Una bebé de 18 meses murió tras el volcamiento de una chiva en la vereda La Loma del Llano de Ochalí, Yarumal, Antioquia - crédito Europa Press

Una bebé de 18 meses falleció tras el volcamiento de un camión de estacas en la vereda La Loma del Llano de Ochalí, zona rural del municipio de Yarumal, Antioquia.

El hecho ocurrió en el sector conocido como Taque, límite con San Andrés de Cuerquia. Según los primeros reportes de las autoridades, el vehículo, que prestaba servicio público rural, sufrió una grave falla mecánica al transitar por una pendiente pronunciada.

PUBLICIDAD

La carga excesiva y el desprendimiento del cardán habrían provocado que el camión se precipitara cuesta abajo, girando fuera de control y dejando como saldo la muerte de la menor y dos mujeres heridas, entre ellas la madre de la víctima.

Rescate complejo en medio de la ruralidad

El comandante de Bomberos de San Andrés de Cuerquia, Carlos Mario Flores Pérez, relató a medios locales que “la comunidad lo que nos dijo era que el carro iba muy cargado y que en una curva se le reventó el cardán y arrancó loma abajo, dando vueltas”.

PUBLICIDAD

El accidente ocurrió en una zona rural de difícil acceso, lo que complicó la llegada de los servicios de emergencia al lugar del siniestro - crédito prensa Bomberos San Andrés de Cuerquia

Las condiciones de acceso dificultaron la llegada de los equipos de emergencia. Los habitantes del sector auxiliaron inicialmente a las víctimas y las trasladaron hasta una garrucha, un sistema de cable artesanal ubicado a orillas del río San Andrés. Allí, los organismos de socorro lograron estabilizar a las personas heridas y confirmar el fallecimiento de la menor.

El hospital más cercano se encuentra en San Andrés de Cuerquia, por lo que los bomberos de ese municipio y una ambulancia local participaron en el traslado de los heridos. Una de las mujeres permanece en el Hospital Gustavo González Ochoa, mientras que la otra esperaba ser remitida a la ciudad de Medellín debido a la gravedad de sus lesiones.

PUBLICIDAD

La garrucha, un riesgo latente ante la ausencia de vías

Las declaraciones del alcalde de Yarumal, Cristián Céspedes, resaltan la precariedad de la infraestructura vial en la zona.

El mandatario explicó que el único medio de acceso en ese sector es la garrucha, sistema artesanal que muchas familias utilizan diariamente para cruzar el río y desplazarse por la región. “De hecho, en este momento se está construyendo un puente por parte de la Alcaldía municipal porque el único medio de acceso es una garrucha”, informó.

PUBLICIDAD

El camión siniestrado sufrió una grave falla mecánica y estaba sobrecargada, lo que provocó su volcamiento en la pendiente - crédito Bomberos San Andrés de Cuerquia

En el accidente, la cuerda principal de la garrucha no soportó el peso de los pasajeros y se rompió, lo que provocó la caída de quienes iban a bordo. El uso de este tipo de transporte es frecuente en áreas rurales de Antioquia, donde la geografía montañosa y la falta de carreteras impiden la movilidad de vehículos convencionales.

Autoridades investigan las causas del siniestro

Aunque las primeras hipótesis apuntan a una falla mecánica relacionada con la sobrecarga del camión, las autoridades aclararon que las causas exactas del accidente aún se encuentran bajo investigación. Tanto la rotura del cardán como el colapso de la garrucha serán objeto de peritaje para determinar responsabilidades y tomar medidas preventivas.

PUBLICIDAD

“El accidente trágico se presenta con la muerte de una bebé. Resultan lesionadas otras dos personas, entre ellas la mamá de la bebé. Estas personas son atendidas por el Cuerpo de Bomberos del municipio de San Andrés de Cuerquia”, afirmó el alcalde Céspedes, en declaraciones citadas por Noticias Caracol.

Siniestralidad vial en aumento en Colombia

La siniestralidad vial en Colombia aumentó un 20,1% en 2026, con Antioquia como el departamento con más muertes por accidentes de tránsito - crédito X

El caso de Yarumal se suma a una tendencia preocupante en el país. De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), entre enero y marzo de 2026 se reportaron 2.244 muertes por accidentes viales, cifra un 20,1% superior al mismo periodo del año anterior.

PUBLICIDAD

Antioquia encabeza las estadísticas nacionales con 281 fallecidos. Los motociclistas representan el grupo más afectado, aunque entre los menores de cinco años los peatones resultan ser las principales víctimas.

Solo en el primer trimestre del año, la Ansv registró 4.509 personas lesionadas que requirieron valoración de Medicina Legal, aunque la cifra real de heridos podría ser mayor, según detalla el tablero oficial. La mayoría de los siniestros fatales ocurre en zonas urbanas, aunque las áreas rurales, como la de Yarumal, mantienen altos niveles de riesgo.

PUBLICIDAD