Joven excombatiente de las disidencias de las Farc logró huir del grupo armado: “Ahí estaba mi hermano también. Sólo alcancé a salir yo”

Menores en Colombia son reclutados por los grupos armados ilegales para combatir contra las fuerzas militares y atacar a los civiles - crédito Louis WIitter/LE PICTORIUM

El reclutamiento forzado de menores por parte de los grupos armados ilegales se ha vuelto cada vez más recurrente. Este tipo de prácticas se han afianzado por medio de engaños y han conducido a jóvenes a vestir un camuflado y portar armamento para combatir contra las fuerzas militares colombianas a lo largo del territorio nacional.

En las últimas horas se conoció el testimonio de un joven de 18 años que logró burlar los anillos de seguridad de uno de los frentes de las disidencias de Iván Mordisco en el Cauca. Junto a otros ocho chicos, entre ellos su hermano, tomaron la decisión de buscar su libertad, y en medio de esa intención fue el único que logró salir con vida.

Luego de tres años viviendo la guerra un grupo de 10 menores tomaron la decisión de dejar el fusil de lado: “Nosotros estábamos allá con todos los mandos principales, éramos diez, pero creo que uno de nosotros se devolvió. Y ya nos vinimos nueve, trochando monte. Veníamos con menores de edad hasta llegar hacia afuera porque no conocíamos el área”, contó el único sobreviviente.

Alias "Iván Mordisco", comandante general de las disidencias de las FARC, en San Vicente del Caguán, Colombia - crédito Ernesto Guzmán Jr./EFE

Comentó que en medio de un largo viaje entre la vegetación luego de un par de horas, se encontraron un conductor que aparentemente los iba a trasladar y sacar de la zona, sin embargo, no contaba que el hombre hacía parte de la estructura Carlos Patiño y los entregaría en un retén ilegal.

“El señor del carro nos llevó a donde estaban esos manes porque camella con ellos. El señor del carro paró de una vez en el retén. Y ahí nos encañonaron; yo me alcancé a bajar. Como me bajé me pegaron un tiro. Salí a correr a una casa. Los demás quedaron ahí. Ahí estaba mi hermano también. Sólo alcancé a salir yo. Y ahí, gracias al Ejército, gracias a Dios estoy por aquí”, hecho que relato y donde desafortunadamente perdió la vida su hermano que lo acompañaba desde el momento en que estos grupos los reclutaron.

El Ejército Nacional de Colombia comentó que en lo corrido del 2024 ya son 70 los casos de estos jóvenes que han logrado recuperar su libertad huyendo del constante peligro- crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

Expresó que mientras escapaba y recibió disparos en su pecho y uno de sus brazos, escuchó los disparos de los fusiles con los que acabaron con la vida de los otros ocho hombres que los acompañaba. En medio de la carrera por su vida clamaba por ayuda y por fortuna uniformados del Ejército lo tomaron en su poder para curarlo y devolverlo al seno de su hogar.

El excombatiente ratificó que eran obligados a pelear a pesar de su profundo deseo de salir de allí: “Nosotros ya no queríamos seguir. Nos tenían ya obligados. Nos llevaban para Argelia a pelear y nosotros no queríamos ir. Nosotros ya queríamos salirnos de eso”.

El Ejército Nacional de Colombia comentó que en lo corrido del 2024 ya son 70 los casos de estos jóvenes que han logrado recuperar su libertad huyendo del constante peligro que corren al pertenecer a este tipo de grupos en el departamento del Cauca.

Un niño de 13 años y una niña de 16 fueron encontrados luego de haber sido reclutados por los grupos armados ilegales - crédito Ernesto Guzmán/EFE

En medio de los combates registrados el pasado 26 de junio en los que participaron la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea contra un grupo de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en el departamento de Boyacá, un niño de 13 años y una niña de 16 fueron encontrados luego de haber sido reclutados por los grupos armados ilegales, así lo confirmo el coronel Carlos Andrés Realpe, comandante de la XVI brigada del Ejército.

En conversación con CNN relató: “Los niños fueron recuperados en el momento en el que se realizan los combates. Apenas terminan los combates, los niños salen a entregarse a la tropa y en esos momentos son recuperados y alistados para recuperar sus derechos. Los niños se encontraban con vestido militar, una camisa táctica, pantalón de la Policía. Desafortunadamente, estas estructuras aún utilizan menores de edad para desarrollar sus actividades delictivas”.