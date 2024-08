Álvaro Uribe invitó este 7 de agosto a los antioqueños a protestar contra el régimen de Nicolás Maduro

Álvaro Uribe Vélez volvió a criticar a Nicolás Maduro - crédito Colprensa

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Elvis Amoroso, presentó ante el máximo tribunal de ese país las actas de elección presidencial realizadas el domingo 28 de julio de 2024, las cuales confirmarían la reelección de Nicolás Maduro.

“Se entrega todo lo solicitado por el máximo tribunal de la República”, afirmó Amoroso, cercano al régimen de Nicolás Maduro. El CNE y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han sido acusados de ser partidarios del chavismo por parte de la oposición.

Según la oposición, el TSJ no tiene competencia para solicitar las actas de escrutinio de las elecciones. El pedido del máximo tribunal se dio luego de que Nicolás Maduro presentara un recurso para que el TSJ “certifique” los resultados.

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia le solicitó al Consejo Nacional Electoral las “actas de escrutinio de las mesas electorales a nivel nacional”, el “acta de totalización definitiva”, las actas de adjudicación del triunfo de Maduro y su proclamación.

La tensión entre las partes también creció cuando la Fiscalía de Venezuela anunció la apertura de una investigación penal contra María Corina Machado y Edmundo González por “instigación a la insurrección”, luego de que apelaran a las Fuerzas Armadas de ese país por el supuesto fraude en las elecciones que la oposición sigue sin reconocer, así como algunos países de la región.

Por estos hechos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez llamó a los antioqueños a salir a marchar en contra del régimen de Nicolás Maduro. La cita es para este miércoles 7 de agosto a partir de 10:30 de la mañana. De acuerdo con el líder natural del Centro Democrático pidió una “gran concentración en defensa de la democracia” en la Plazoleta de La Alpujarra.

Álvaro Uribe hizo un llamado para manifestarse en contra de Nicolás Maduro - crédito @AlvaroUribeVel/X

Criticas de Uribe a Maduro

Esta no es la primera vez que el expresidente Uribe se pronuncia por la situación en Venezuela. El exmandatario a través de su cuenta de X insistió en que “lo fundamental es que saquen a Maduro” y asuma como presidente Edmundo González.

Uribe enfatizó la urgencia de forzar la salida de Nicolás Maduro, recién proclamado ganador de las elecciones bajo fuertes acusaciones de fraude y manipulación electoral. “Lo fundamental es que saquen a Maduro y que asuma como presidente el Dr. Edmundo González”, sostuvo el exlíder colombiano.

Uribe también aprovechó la oportunidad para lanzar duras críticas a otro expresidente colombiano, Juan Manuel Santos, a quien acusa de haber traicionado a los mandatarios venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro. “Después repasaremos lo que ha habido en Colombia, de adversarios claros de esa dictadura, de amigos leales. También de un Gobierno cuyo titular de candidato la criticaba con reciedumbre, de presidente la declaró ‘el mejor nuevo amigo’ mientras la utilizó para firmar la capitulación con Farc, después la traicionó y hoy se acomoda en la crítica”, sentenció Uribe.

Uribe recordó cómo Santos, en su luna de miel política con el chavismo, entregó al narcotraficante Walid Makled a las autoridades venezolanas para evitar que revelara secretos comprometedores en tribunales estadounidenses.

A través de redes el expresidente Uribe se despachó contra Santos - crédito @AlvaroUribeVel/X

El partido Centro Democrático también compartió un video del expresidente Uribe (cuando era presidente) hablando de la dictadura venezolana, antes en cabeza de Hugo Chávez y desde su muerte, en 2013, bajo la batuta de Nicolás Maduro.

El clip es un fragmento de la parte final de una entrevista que le hizo Claudia Gurisatti para el programa La noche, de NTN24.

“Allá, poco a poco, están montando otra Cuba. Con petróleo, en alianzas con potencias nucleares de Oriente, con 2.216 kilómetros de frontera con nosotros. Que esté eliminando la independencia entre instituciones, que esté eliminando la empresa privada, eliminando la creatividad y que tiene confianza de que no fracasará como los viejos comunismos, porque tienen el petróleo. Pero está condenada al fracaso, así tengan petróleo. La historia de la humanidad ha demostrado que sin iniciativa privada las economías fracasan”, señaló el exmandatario.

Álvaro Uribe hablando del régimen venezolano - crédito Centro Democrático/X

Y agregó: “El pueblo de Cuba es un pueblo pobre. La educación y la salud no sirvieron porque como no había empresa privada los avances en educación y salud no se tradujeron en bienestar ciudadano y hoy, como no hay empresa privada, hay atraso, porque tampoco está la revolución de las comunicaciones. La permisividad latinoamericana con la dictadura le ha hecho un gran daño a Cuba. Y temo que le estemos haciendo lo mismo a Venezuela. En Venezuela hubo un golpe de Estado al Legislativo y América Latina guardó silencio. Eso es muy grave”..