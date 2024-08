Situaciones insólitas en la historia de la capital que parecen sacadas de la ficción

Estos son los videos virales más curiosos de la capital del país - crédito Johan Largo / Infobae

A lo largo de la historia de la capital del país se han presentado situaciones que parecen sacadas de la ficción. Sin embargo, sus personajes son más que reales y han sorprendido con sus acciones curiosas que generan risas, preocupación y otras emociones entre los habitantes de la ciudad.

¿Cómo usar el tapabocas?

Entre los momentos que valen la pena recordar se encuentra la “clase” del ciudadano que demostró cuál es la manera “correcta” de utilizar el tapabocas. Un video que, en definitiva, pasó a la historia por la seguridad con la que se mostró el ciudadano al momento de hacerlo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Incluso, con el pasar de los años los ciudadanos siguen repitiendo el video a través de las plataformas digitales, donde se destacan comentarios como: “Gente que se hace famosa en internet hay mucha, pero este man es una leyenda, es un objeto de culto” y “Envejece como el vino este video”.

En cuanto al contexto, los hechos ocurrieron cuando se estaban adelantando campañas para la protección de la influenza AH1N1, un virus que azotó a la capital durante el 2009, por lo que un ciudadano fue abordado en el Portal Norte de TransMilenio para que explicara demostrara cómo usar este elemento que volvió a cobrar vigencia durante la pandemia por el COVID-19 en 2020.

Juan Diego Alvira trabajaba en Citytv cuando le hicieron la entrevista al ciudadano y, en diálogo con Tropicana durante 2023 contó que “Al hombre se le acabó la vida después de eso. Lo echaron de la empresa. Él vendía colchones”. Después “Fue contratado en la pandemia para que hiciera unos videos sobre los tapabocas”.

El ciudadano intentó explicar cómo usar el tapabocas y terminó confundiendo más - crédito Citytv

Las novias de TransMilenio

TransMilenio se ha convertido en uno de los lugares favoritos para las historias insólitas, pues a diario se puede ver a los capitalinos soportando todo tipo de situaciones. Algunas de las más curiosas están relacionadas con las mujeres que deciden transportarse a su boda en el medio de transporte, lo que ha desatado comentarios de críticas por parte de la ciudadanía.

Y es que lo hacen usando sus vestidos pomposos y posando para las fotos, como ocurrió con el caso de una joven que optó por este particular medio de transporte para llegar a su boda en 2017, lo hizo junto a toda su familia por decisión propia y porque quería cometer “una locura” en el día más feliz de su vida.

En una de las bodas más virales, la novia posó para sus fotos en TransMilenio - crédito Confesiones Transmilenio / Facebook

2X1 en TransMilenio

En 2017 se viralizó una insólita acción protagonizada por un usuario del sistema de transporte público, pues después de que se colara en el sistema con otra persona fue entrevistado y afirmó lo siguiente “Pues venía con una compañera e íbamos a estudiar y pasamos 2×1, creo que ya no hay esa promoción en el sistema”.

La respuesta del joven causó burlas y rechazo entre los habitantes de la ciudad - crédito Citytv

“Loquitos” del TransMilenio ayudaron a usuaria que se quedó sin zapato

Otro de los insólitos hechos que se registraron en el sistema le ocurrió a una pasajera que se le despegó su zapato y fue salvada por consumidores de pegante: “Como cuando unos loquitos en el transmi te pegan el zapato”, dijo la usuaria, y es que los jóvenes, al parecer, habitantes de calle, utilizaron el bóxer para arreglarle el calzado a la joven que sufrió un accidente y uno de ellos le dijo que era una historia para resaltar: “Unos locos dejaron de oler pegante y me pegaron el zapato. Qué chimba”.

La mujer recibió apoyo de tres consumidores de sustancias psicoactivas - crédito @german_ricaurte / X

Las “ñeras” de la loma

Entre los videos más virales de toda la historia se encuentran estas jóvenes que fueron entrevistadas y le hicieron varios piropos al camarógrafo, dejando una frase icónica que es usada como broma. Aunque también fue bastante criticada y recordó la cruda realidad que se vive en los sectores de la periferia.

Las mujeres aprovecharon para dar todos los piropos al camarógrafo - crédito @jayderlasky / TikTok

Violenta pelea en las calles de Bogotá

La forma tan particular en la que este ciudadano realizó un reclamo se viralizó a través de las redes sociales y sigue tomando vigencia después de años del suceso. A diario en la capital se documentan peleas, pero no todas son tan recordadas como la que protagonizó este hombre en una de las vías bogotanas, con un tono muy particular.

Las peleas entre los ciudadanos son comunes, pero muy pocas tienen la repercusión que esta tuvo - crédito Charly G / YouTube

El “pedagogo” de las calles

Iván Darío Becerra, conocido como alias Toreto, se robó un camión en Bogotá y explicó que lo hizo porque sintió un impulso por manejar el vehículo y las palabras que usó en la entrevista pasaron a la historia. “Lo que pasa es que él (el dueño de la volqueta) dejó la llave en el ‘switch’, yo me asomo por el otro estribo, veo la llave y a mí una corazonada o el de arriba me dice ‘pues manejé’, y yo con ganas de manejar, pues yo la manejé”. Además, se atrevió a asegurar que solo robaba cuando no tenía plata, porque él era un “pedagogo re-educativo”.

Alias Toreto no deja de sorprender sin importar el paso del tiempo - crédito Citytv

“Péguelo, péguelo, socio”

Un pequeño niño se hizo viral por su particular forma de hablar y el hecho de estar “familiarizado” con las puñaladas, pues imitaba un robo de un celular y se levantaba la camisa mientras decía frases como “pegue la puñalada”.

Aunque el video se viralizó por las palabras usadas por el menor de edad, muchos se preguntaron dónde estaban los padres y por qué conocía tan bien una situación como la que estaba representando. Después de un tiempo, el protagonista apareció en redes sociales y dijo: “Hace unos años grabé el video del ‘Péguelo, socio’ y ahora ese recuerdo lo compartimos tomándonos una buena cerveza”.

El video pasó a la historia y las frases siguen siendo utilizadas en diferentes contextos - crédito Jonhsue Pekerman Rivera Chals / YouTube

Peleas entre pandillas

En 2016 se hicieron virales los retos que se ponían entre las pandillas del centro de Bogotá, conformadas por jóvenes con un estilo muy particular que se hacían llamar “Hommies” y “Vercetty”, que se propinaban amenazas y se calificaban como “Material disponible” para “defender” sus territorios: “Somos solo Vercetty cuando quieran nos vemos por ‘La L’ cuarteto contra cuarteto y nos damos cuchillo, solo Samber”.

Los jóvenes defendieron "el pedazo", es decir, el sector - crédito Guitarrista Frustrado / X

Existe una gran cantidad de videos de hechos curiosos en Bogotá, debido a que los capitalinos demuestran sus ocurrencias que, pese al pasar de los años, causan mucha gracia en los internautas de todas las edades que, incluso, llegan a adoptar las frases icónicas de estos ciudadanos.