Mujer asegura haber quedado embarazada de la estatua de Diomedes Díaz

En las calles de Valledupar, capital del departamento del Cesar, los rumores sobre una insólita creencia han comenzado a escucharse con fuerza. Pese a que el célebre cantante vallenato Diomedes Díaz falleció hace más de siete años, sus fervientes seguidores siguen confiando en que el ídolo popular puede obrar milagros. Una de las más curiosas atribuciones recientes es la capacidad de una de sus estatuas de ayudar a las mujeres a concebir.

La estatua en cuestión, conocida como “la silla de Diomedes”, se encuentra ubicada en las inmediaciones del parque de La Provincia. Los relatos indican que mujer que se acerca y la toca queda embarazada o, en el peor de los casos, consigue marido. La estatua se ha convertido en un nuevo mito urbano que persistente entre los visitantes, que piden a Díaz la posibilidad de expandir sus familias.

Debido a este mito urbano, una mujer de 25 años de edad y que dice llamarse Cindy asegura que la estatua de Diomedes Díaz ubicada en Valledupar fue la causante de que en este momento esté embarazada.

Lo más curioso es que la joven afirmó que su esposo, que se encuentra en un batallón desde hace más de un año prestando el servicio militar, no le quiere creer su historia.

Según ella, su pareja sentimental no es la única persona que se muestra incrédula ante esta curiosa noticia, pues ella está segura de que no le ha sido infiel a su esposo.

“Yo no sé por qué la gente a mí no me quiere creer y me toma por loca, porque no (me dicen): ‘¡Usted qué tomó, usted qué fumó', que nada!” dijo Cindy en un video que se ha vuelto viral y que se encuentra publicado en las redes sociales.

“Es verdad yo venía todos los días a acá; vea, se lo juro por Dios que está ahí, por esa luz que aguarda todos los días. Yo venía bien temprano, a las 6, a las 7 y me sentaba con él a decirle cositas bonitas en el oído, y yo quedé embarazada, se los juro por Dios”, afirmó la mujer.

Cindy aclara que en ningún momento se aprovechó de la ausencia de su pareja para serle infiel y así poder tener alguna “aventura” con otra persona,

“La gente piensa que yo le metí la tremenda cachera del siglo, pero no es cierto. Me tiré a todo el mundo de enemigo, a la familia de él y a la familia, incluso la mía, pero es la verdad, él es el papá de mi hijo”, dijo Cindy refiriéndose a la estatua del “Cacique de la Junta”.

La persona que al parecer le hace una entrevista le preguntó: “Hace cuánto que se fue su esposo”, y ella le respondió que “mi esposo se fue hace un año y cuatro meses, pero yo le juro que no he estado con ningún hombre, mi cuerpo solamente me lo ha visto mi esposo, ninguno más, pero la gente no se quiere meter eso en la cabeza, piensa que es mentira”.

Lo cierto es que no es la primera vez que una mujer asegura que la figura de Diomedes Díaz tiene algún tipo de poder y las deja embarazadas ya que en 2021 se reportaron otras noticias sobre este curioso hecho.

La noción de la fertilidad atribuida a Diomedes Díaz se basa en su vida personal. El cantante era conocido por su prolífica descendencia, sumando más de 20 hijos nacidos de sus diferentes relaciones. Este hecho ha sido clave para que se le asocie con la idea de fertilidad y abundancia.

El sociólogo Luis Rodríguez, consultado por RCN Radio, ofreció una interpretación sociocultural del fenómeno: “La figura de Diomedes Díaz toca fibras muy profundas entre sus seguidores, especialmente en un contexto donde la música vallenata y las creencias populares se mezclan para dar sentido a las expectativas de la gente. La estatua se ha convertido en una especie de altar donde las personas depositan más que rezos, depositan sus sueños y anhelos”.

Además del impacto personal, la estatua ha tenido un efecto significativo en el turismo local. Valledupar, conocida por ser la cuna del vallenato, ahora tiene un atractivo adicional que atrae a visitantes de diversas partes del país.

Según datos proporcionados por la Secretaría de Turismo de Valledupar, el flujo de turistas aumentó en un 30% desde que comenzaron a difundirse los rumores sobre los poderes de la estatua. Esto ha generado un incremento en la actividad económica de la zona, beneficiando a pequeños comercios y servicios alrededor del Parque de La Provincia.