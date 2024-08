Colombiano en Europa aseguró que se le quitaron las ganas de vivir en Suiza por el precio de la comida: “No debí comer, pero tenía hambre”

Romero se arrepintió de haber comprado, sobre todo porque el precio cambió cuando llegó a la caja - crédito @juan_rocas / X

El encanto por suiza y su vista a los Alpes se desvaneció para el colombiano Juan Romero en una salida a comer, pues se encontró con precios exorbitantes que jamás pensó pagar por una comida rápida.

“Todo me parecía perfeto en Suiza, divino el paisaje, todo estaba precioso, hasta que fui a comprar algo en una tienda. Ahí se me quitaron las ganas de venirme a vivir acá, automáticamente”, explicó en un video.

Los precios de comidas en una plazoleta rondaban los 35.000 a 95.000 pesos. Lo que estuvo a punto de quitarle el hambre, hasta que encontró un supuesto menú con descuento: “Todo está carísimo. Una hamburguesa cuesta 18 o 20 francos (23,45 dólares) y vi un menú que costaba 6 o 7 francos suizos (8,21 dólares)”

Por una hamburguesa en un restaurante de cadena, trataron de cobrarle casi 100 mil pesos - crédito @juan_rocas / X

Sin embargo, su alegría fue momentánea, pues al pasar a la caja se encontró con que el precio había aumentado casi el triple, pero no pudo hacer nada, porque no conocía el idioma local.

“Cuando fui a pagar me cobraron 18 (21,10 dólares) y hay que ver el tamaño de esto. El platico chiquitico y 21 dólares. Creo que es la comida más cara que me voy a comer en la vida. No debí comer, pero tenía hambre”, lamentó.

Su recomendación no es otra que ser precavido cuando se trate de hacer compras en el país de los relojes y el chocolate: “Tengan cuidado si vienen a Suiza y compren algo. Que no les toque quedarse a lavar platos, como me va a tocar a mí”, bromeó, pensando en el cobro a su tarjeta de crédito.

Otro creador de contenido colombiano estuvo hurgando en la basura de una ciudad suiza y se llevó varias sorpresas

Desde Küsnacht, una ciudad en Suiza conocida por su gran concentración de millonarios, el creador de contenido colombiano Daniel Giraldo, popularmente conocido como El Dane, decidió poner a prueba un conocido dicho: “la basura de unos es el tesoro de otros”.

En varias ciudades extranjeras circula el rumor de que los suizos desechan dispositivos electrónicos de alta gama, como iPhones, en perfecto estado. Motivado por esta idea, Daniel Giraldo se dedicó a recorrer las calles de Küsnacht para investigar y comprobar la veracidad de este rumor.

La exploración de El Dane comenzó con una rigurosa revisión calle por calle, con el objetivo de saber “lo que la gente que tiene tanto dinero tira a la calle”. El objetivo primordial de Daniel no era quedarse con lo que encontraba, ya que su estancia era temporal y su única motivación era confirmar o desmentir el rumor que le hizo tomar un día de sus vacaciones para revisar la basura.

Al final, decidió llevarse dos pantalones a casa - crédito @soyeldane1 / TikTok

Uno de los primeros descubrimientos de El Dane no fue en un contenedor de basura, sino a un costado de la calle. Él señala que esta localidad, situada en las afueras de Zúrich, es conocida por contar con varios asilos para el cuidado de adultos mayores, debido a que la edad promedio de la población local supera los 46 años y en ese primer contenedor encontró varios elementos bien organizados, a pesar de estar destinados al deposito de basuras, incluyendo tapetes, maletas de viaje y ropa en excelente estado. Algunos de estos artículos tenían incluso etiquetas que indicaban que eran nuevos.

Pero eso no es todo, El Dane mostró su asombro al encontrar una máquina para hacer café y una plancha con muy poco uso: “Suiza, qué es esto, por Dios, ¿usted por qué tan generosa?”. A pesar de su hallazgo, optaron por dejar la mayoría de los objetos en el contenedor, con la esperanza de que alguien realmente los necesitara.

Corre el rumor de que en esta ciudad se desechan iPhones y otros dispositivos de alta gama, casi en perfecto estado - crédito @soyeldane1 / TikTok

A lo largo de su recorrido, Daniel Giraldo observó que en Küsnacht, el nivel de organización de la basura era impresionante. “Mis primeras observaciones, de momento, lo que les puedo decir es que, en serio, la gente aquí organiza muy bien la basura, no se ve nada por fuera de las basuras”, dijo en uno de sus videos. Aunque no encontró dentro de los contenedores los supuestos dispositivos electrónicos que motivaron su exploración, sí halló muchos artículos valiosos a simple vista.

Continuando con su búsqueda, El Dane decidió tomar un taxi para recorrer más áreas y maximizar su tiempo. Sin embargo, los contenedores que revisó estaban vacíos o en zonas privadas restringidas, dificultando la búsqueda de nuevos objetos interesantes. Durante el trayecto, no vio nada nuevo y comentó: “No hubo algo así como un televisor plasma. Realmente no se ven muchas cosas de valor y más si uno se limita a revisar por encima.”