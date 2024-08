Tiktoker compartió las razones por las que volvería a Asutralia, tras su regreso a Colombia

La tiktoker admite que en Australia intentaba encontrar complicaciones para regresar a Colombia - crédito @andreaia__

Con tusa, indecisión y algo de nerviosismo, la tiktoker colombiana @andreaia__ compartió con sus seguidores como después de haber vivido en Australia durante un año y medio y regresar a Colombia, decidió que quería regresar al continente oceánico.

Explicó que, cuando se fue a Australia o hizo para mejorar su dominio del inglés, disfrutar de sus parajes turísticos y hacer algo de dinero extra que, siendo bailarina, consiguió con un trabajo en el medio, aunque en Australia:

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Sin embargo, yo sentía que extrañaba muchísimo a mi familia. Quería verlos y tenía esa tusa por la familia; entonces, me convencí de que por esa razón necesitaba estar en Colombia, tenía que estar en Colombia y veía mi vida aquí, porque está toda mi familia”.

Ya en Colombia, reconoce que no supo gestionar la situación y, de una u otra manera, se convenció de que debía seguir su vida en Medellín, con todo y que había empezado a salir con alguien que conoció durante su estadía.

La tiktoker lamentó no haber gestionado mejor sus sentimientos, cuando se encontraba en territorio oceánico - crédito @andreaia__ / TikTok

“No me arrepiento de absolutamente nada, fui demasiado feliz allá, pero también reconozco que me pegaba de lo malo para no estar más tiempo alejada de mi familia. Ya llevo un mes en Colombia, mi novio no está aquí y me estoy dando cuenta de que no es un lugar en el que yo pueda aprovechar todas mis habilidades y todo lo que soy. Tengo otra forma de ver la vida, otras expectativas, aquí todo sigue igual, la gente no cambia y tu sientes que el que cambió eres tú y el cuerpo te lo deja saber”.

De toda esta experiencia, le queda que, tan difícil como dejar la casa es regresar a ella y, no sabiendo qué hacer con su vida, pidió ayuda a otras personas que experimentaron la tusa postintento de migración.

Ahora, del otro lado del Pacífico, Andrea entiende que extrañaba su familia, su tierra, pero no la vida que llevaba en Colombia. Quizás algo tarde, pues, el Gobierno australiano recién implementó nuevas medidas para evitar la llegada masiva de extranjeros, con intenciones de quedarse en el país.

¿Por qué será más difícil establecerse en Australia?: colombiana que teme por su estadía en el país oceánico responde

Apenas, el 1 de julio de 2024, el Gobierno australiano implementó nuevas políticas migratorias con el objetivo de revertir la llegada masiva de estudiantes, que tras la pandemia alcanzó cifras de hasta 650.000 personas. Esta medida busca hacer frente a la escasez de viviendas y preparar el camino hacia las elecciones presidenciales de 2025, en las que el candidato de oposición Peter Dutton también ha prometido una política de mano dura contra llegada de extranjeros.

Sin embargo, el endurecimiento de estas políticas afecta a cientos de colombianos que, incluso ya estando en Australia, necesitan extender sus visas. Así lo ha expresado Manuela Roa Arias, una creadora de contenido, a través de sus redes sociales. “Empezó un nuevo año fiscal en Australia y ya se confirmaron los cambios del Gobierno australiano en todo lo relacionado al tema migratorio. El primero y el que más me impactó fue el valor de la visa para los estudiantes. La visa de estudios subió en un 125%. Costaba 710 dólares aplicar a ella y ahora cuesta 1.670 dólares, el doble... más del doble”.

Incluso quienes viven en el país, pero necesitan de una extensión podrían tener problemas - crédito @manuroaarias / TikTok

Con el dinero recaudado, el gobierno australiano tiene planeado subsidiar la educación de los nacionales y generar programas que impulsen los negocios de emprendedores locales y la formación de aprendices en sus compañías. Pero, vista desde otros ojos, la medida parece limitar la cantidad de estudiantes extranjeros en el país. “Lo digo también por todas las visas que han sido negadas últimamente”, añadió Roa.

La amenaza de un cambio en las condiciones para acceder a la visa de estudiantes era una preocupación desde hace tiempo, pero las nuevas medidas no solo afectarán a quienes desean ingresar, también a los que ya se encuentran en el país. “Se conocían rumores sobre las visas de turista y graduado, y cómo no podrían aplicar después a la visa de estudiante y ese cambio también se dio”, continuó Roa, explicando que además ahora hay una restricción de 35 años para aplicar a la visa de graduado.

Colombianos en el extranjero superan los 35.000 en Australia durante 2.021- crédito Freepik

“Ese sueño australiano que vendían en redes sociales hasta hace dos meses, ya no lo veo. Está muy complicado”, lamentó la creadora de contenido, insistiendo que algunas exigencias se han vuelto inalcanzables: “En especial porque también a los colombianos que quieren aplicar, ya sea para renovar o para venir por primera vez, les piden una solvencia económica altísima” y, para colmo, “para la visa de graduados subió la exigencia en el nivel de inglés”.