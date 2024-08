Juan Pablo Montoya vuelve a las grandes competencias del automovilismo: correrá en circuito de Nueva York de la Nascar

Juan Pablo Montoya volverá a la categoría de automovilismo estadounidense Nascar - crédito Colprensa

Juan Pablo Montoya, el reconocido piloto colombiano de automovilismo, anunció su regreso oficial a Nascar tras más de una década de su última carrera en la categoría. La noticia fue difundida a través de las redes sociales de 23XI Racing, el equipo de carreras de Michael Jordan y Denny Hamlin.

Montoya volverá a competir el 15 de septiembre en el circuito de Watkins Glen International, un trazado importante para el colombiano, donde logró una de sus dos victorias en la categoría.

La competencia se desarrollará en la cuarta edición de la Nascar Cup Series, una competencia que en sus años iniciales ha visto la participación de algunos de los nombres más destacados en el automovilismo.

Así compartió en sus redes sociales la Nascar ante el regreso de Juan Pablo Montoya - crédito @nascar/Instagram

Montoya, que ha alcanzado los 48 años, anunció su retorno: “Estoy deseando volver a subirme a un coche de la Nascar Cup y correr en Watkins Glen, un circuito que realmente me gusta y que tuve la oportunidad de experimentar al principio de mi carrera”, expresó en sus redes sociales.

El piloto colombiano volverá a las pistas como parte del equipo 23XI Racing, que busca celebrar el 50 aniversario de la marca Mobil 1. “Es un honor celebrar el notable legado del equipo Mobil 1 en las carreras”, señaló Montoya.

Desde su última carrera en el año 2013, Juan Pablo Montoya ha mantenido una carrera activa en otras categorías del automovilismo, destacándose especialmente en la IndyCar Series y diversas competencias de resistencia como las 24 Horas de Le Mans.

El presidente del equipo 23XI Racing, Steve Lauletta, también compartió su alegría ante la adición de Montoya a su equipo: “Juan Pablo Montoya es un piloto de clase mundial que ha ganado en todo lo que ha conducido, y será un gran cierre para la celebración del 50 aniversario que hemos tenido en la Nascar con el Toyota No. 50 de Mobil 1”.

Steve Lauletta, presidente de 23XI, dijo que es un gran honor contar con Montoya para la Nascar Cup - crédito @slauletta/X

Este retorno a la Nascar Cup Series no solo será significativo para Montoya en términos deportivos, sino que también estará respaldado por Mobil 1, una marca con la que ha tenido una relación duradera y exitosa en el pasado.

“No será a tiempo completo”

El expiloto de Fórmula 1 habló con El Tiempo y descartó su presencia a tiempo completo en el automovilismo y dejó en claro que su regreso será solo por una carrera

El piloto le respondió a las posibles ofertas que pueda recibir derivado de su único regreso a la Nascar: “Les diría que no, que muchas gracias, estoy enfocado en Sebastián y la verdad quiero estar en una carrera o cosas así, eso me parece chévere. Algo tiempo completo no quiero”.

Juan Pablo ha sido el consejero deportivo de su hijo Sebastián durante su carrera en las categorías inferiores del automovilismo. “Mi enfoque cambió un poquito, ahorita es otro. En este momento el enfoque es sacar a Sebastián adelante, no mi carrera, yo ya la hice y no tengo que probarle nada a nadie. Uno tiene que ser muy consiente con eso y muy tranquilo con lo que está pasando”, afirmó.

Juan Pablo Montoya enfatizó el apoyo necesario para su hijo en Colombia crédito Colprensa

“Voy a hacer una preparación específica. Por lo general hago gimnasio, pero me toca intensificarle y lo he estado haciendo en este tiempo. He bajado de peso y me tengo que organizar porque la carrera es dura, afirmó Montoya sobre su preparación fisica al medio mencionado.

A pesar de su regreso, Juan Pablo Montoya fue foco de críticas tras las declaraciones que dio el 26 de julio del trabajo individual en los Juegos Olímpicos. El expiloto declaró que a pesar de ser colombiano, el deportista siempre se mueve por el trabajo de cada uno.

Montoya afirmó que los deportistas no actúan por un sentido de patriotismo, sino por objetivos personales. “Yo, como Juan Pablo, soy orgulloso de ser colombiano, pero ningún deportista crece pensando ‘es que lo hago por mi patria’. No, lo hace por uno, sin ser grosero”.