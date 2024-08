Nueva competencia para ‘Campanita’: ‘Día a día’ estrenaría presentadora que también viene de ‘Desafío XX’

'Campanita' ya está de vuelta en 'Día a Día' y lanzó pullas contra sus detractores - crédito @_campanita15/Instagram

Día a Día es un programa matutino de variedades transmitido por Caracol Televisión en Colombia. Conducido por Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto y Carlos Calero, el programa se caracteriza por ofrecer una mezcla de entretenimiento, entrevistas, cocina y temas de interés general. Desde su lanzamiento en 2001, ha logrado posicionarse como uno de los espacios televisivos favoritos de los colombianos para empezar la jornada.

El programa incluye segmentos sobre moda, salud, bienestar, consejos prácticos, y entrevistas con celebridades y figuras destacadas. Además, cuenta con la interacción del público y una vibrante dinámica en el estudio, lo que lo convierte en un espacio amigable y diverso.

Por la naturaleza del programa, se requieren presentadores o conductores que manejen una buena actitud con el público y que logren entretener todas las mañanas, por lo que desde la primera entrevista realizada al deportista Campanita, conquistó a los televidentes y se ganó un espacio ante las cámaras.

Los televidentes aclamaron la manera de desenvolverse ante las cámaras de Dickson -crédito @carolinadickson17/Instagram

Desde la salida de Campanita del Desafío, los televidentes pidieron que hiciera parte de los presentadores de Día a Día junto a Catalina Gómez, Carolina Soto, Iván Lalinde, Carolina Gómez y Carlos Calero, puesto que se ganó por el carisma y el cariño que le reflejó el público, además de destacar por su habilidad con el baile.

En el primer día como presentador, el talentoso bailarín caleño de 22 años fue recibido en el set con una cálida bienvenida. El espacio estaba decorado con numerosas campanas en su honor, un detalle que simbolizaba su apodo y celebraba su incorporación al equipo de presentadores.

Sin embargo, los internautas y televidentes notaron que no es el único exparticipante del programa que se desenvuelve bien ante las cámaras, pues Carolina Dickson, favorita del equipo Beta, y recientemente eliminada del show, ha demostrado sus habilidades deportivas al igual que una seguridad ante las cámaras.

En la entrevista que usualmente le hacen a los eliminados del programa, la deportista demostró que tiene experiencia hablando ante el público, lo que le dio el visto bueno de los televidentes que ahora la piden como otra de las conductoras del programa.

Aunque la participante es también modelo, todavía no se conoce una propuesta oficial por parte del programa para que sea una de las conductoras en las mañanas del Canal Caracol.

La posible renuncia de Campanita al programa

Aunque Campanita logró hacerse a un espacio dentro del programa matutino, situación que no había pasado en el programa, algunos de sus seguidores alegaron que al parecer el carismático personaje habría renunciado, esto después de notar su ausencia por varios días.

Según lo informó El Tiempo, el deportista compartió un video en el que asegura todavía hace parte de la familia de Día a Día, explicando que se encuentra de viaje en México según él por un compromiso profesional de baile, pero que al final volverá al set de Caracol.

El exparticipante del ‘Desafío XX’, 'Campanita' acabó con los rumores de su salida del matutino de Caracol Televisión, 'Día a Día' - crédito @_campanita15/Instagram

“Están preguntando que qué pasó conmigo en Día a Día, yo no dejé de trabajar en Día a Día, obviamente yo no voy a desaprovechar esa oportunidad, yo no voy a ser así tan bruto. Amores, me vine para México por una actividad social del baile, pero yo termino acá y regreso para Bogotá porque yo ya estoy instalado allá”, dijo el carismático personaje.

Aunque el caleño ha tenido fans que lo han llevado a ser conductor del programa, también tuvo detractores que le pidieron que no volviera, pues algunos aseguran que no aporta nada al programa. “Dejen de tirarme tanto hate, no puedo con tantos malos comentarios, que me sacaron por falta de profesionalismo, que una cosa que otra, no saben qué más inventar”.

Campanita le dijo a sus 'haters' que lo dejaran en paz -crédito @_campanita15/Instagram

Algunos seguidores Campanita aseguran que todo ese tren de odio también tiene que ver con su orientación sexual, sin embargo, él asegura que los comentarios muchas veces le resbalan y decide quedarse con lo positivo que encuentra en redes sociales.