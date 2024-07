Veterinario atacado por perro en Soledad: las heridas dejan dudas en su familia

Heridas del veterinario de Soledad generan dudas en su familia - crédito hospital Materno Infantil de la ciudadela Metropolitana

La familia de Edison Cuadrado Marriaga duda sobre la versión de que el veterinario haya sido víctima de un brutal ataque por parte de un perro de raza bull terrier que tenía bajo su cuidado en Barranquilla.

De acuerdo con versiones prelimiares, el veterinario habría sido atacado por el canino, pero los testimonios y pruebas han generado sospechas sobre ese relato.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En diálogos con el diario regional El Heraldo, el primo de la víctima, Rubén Coronel, contó la versión de los hechos. “La historia que tenemos conocimiento es la que ha dado su amigo a las autoridades, y es que mi primo (Edinson) salió con su amigo (Yesian) a departir el viernes a un establecimiento comercial. Al ser ya tarde y a estar en estado de embriaguez, la persona con la que estaba tomando lo decide llevar a su casa para que se durmiera”.

Coronel agregó que en la mañana siguiente cuando el amigo de su primo se despierta " es que supuestamente se da cuenta de las escena porque ve a mi primo en el suelo ensangrentado”.

El veterinario fue atacado por un perro de raza Bull Terrier - crédito Redes sociales

De esta manera, Rubén expresó al medio mencionado que las heridas de su familiar no parecen como mordeduras de un perro, sino como de quemaduras: “Su amigo lo primero que hace es vendarlo y llevarlo a la clínica. Él cuenta que quien hizo ese hecho fue el perro, porque lo vio lleno de sangre. Sin embargo, esa historia no es creíble, pues las lesiones de mi primo parecen hechas por quemaduras, no por mordeduras. La historia aún nos parece extraña”.

En este momento Edison Cuadrado se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Adela de Char, en el barrio Villa Adela del municipio de Soledad, con graves lesiones en el rostro, incluyendo la pérdida total de la visión.

Es así, su familia ha expresado su preocupación por la demora en la atención médica: “Queremos que se agilice el tema lo más rápido posible y mi hermano pueda ser remitido a una clínica para que un especialista le trate sus heridas”, indicó Jefferson Cuadrado, hermano de la víctima, a El Heraldo.

Su familiar contó al medio regional que “se han demorado más de tres días para que lo remitan a la Clínica Portoazul. Estos minutos que pierde el acá son cruciales para su mejoría”.

Edison Cuadrado se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Adela de Char, en el barrio Villa Adela del municipio de Soledad - crédito Pexels