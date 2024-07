Representante uribista arremetió contra Gustavo Petro por su misteriosa ausencia: “¿Dónde está el presidente?”

El representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, hizo duros señalamientos contra el presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

La incógnita por saber el paradero del presidente Gustavo Petro, que sigue sin pronunciarse tras la jornada del 28 de julio en Venezuela, continúa siendo el tema de conversación en el panorama político nacional. Sobre todo luego de que algunos de los mandatarios de la región se han manifestado contra lo que sería el fraude en las elecciones del país vecino, en el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró como ganador a Nicolás Maduro.

En el legislativo, los señalamientos hacia lo que consideran la “tibia” posición del Gobierno colombiano en relación lo ocurrido en estos comicios no cesan. Uno de los más recientes fue el del representante a la Cámara Hernán Cadavid, del Centro Democrático, que se despachó contra el primer mandatario, que misteriosamente desapareció en la palestra pública y ha guardado un sorpresivo silencio, pese al complejo panorama.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Hace escasas horas conocimos el comunicado de la OEA, concluyendo que lo que pasó allá fue un fraude. Esto no es ya un asunto de partidos políticos meramente. Así que nosotros rechazamos y repudiamos el fraude y el robo, lamentamos que no haya habido por parte del Gobierno nacional una voz más contundente. Así como trinan de todos los problemas del mundo, el presidente ya se debió haber manifestado”, indicó Cadavid.

Asimismo, el parlamentario hizo mella en cuál es el paradero del jefe de Estado. “No sabemos dónde está. Lleva no sé cuántas horas de silencio, esta es la hora que no conocemos qué es lo que quiere o piensa el presidente de la República”, agregó el representante, que recordó el episodio en el que el líder chavista Diosdado Cabello manifestó la ocasión en la que Petro, al parecer, pidió ayuda al régimen.

“¿Será esa la razón del silencio?”, se preguntó Cadavid, que hace parte de la bancada de la oposición al Gobierno y que se unió a las voces que piden que el primer mandatario rompa su hermetismo y se pronuncie sobre lo que ha pasado al otro lado de la frontera; en el que el organismo electoral, con solo el 80% de los votos escrutados, cuando faltaba un 20% restante, dio como vencedor a Maduro, con una corta diferencia ante Edmundo González.

El representante Hernán Cadavid se pronunció de forma enérgica sobre el silencio del presidente Gustavo Petro sobre la situación en Venezuela - crédito @hernancadavidma/X

OEA y su duro comunicado sobre lo que habría sido fraude en Venezuela

Así como lo mencionó el representante Cadavid en su intervención en la Cámara, la Organización de Estados Americanos emitió en la jornada del martes 30 de julio una dura misiva en la que calificó como “aberrante” la forma en la que se habrían manipulado los resultados de las elecciones en el país sudamericano, ante la evidente diferencia entre los resultados dados por el Consejo Nacional Electoral y la de la oposición.

“A lo largo de todo este proceso electoral se vio la aplicación por parte del régimen venezolano de su esquema represivo complementado por acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado electoral, haciendo que ese resultado quedara a disposición de la manipulación más aberrante”, enfatizó la OEA en su postura, previa a la reunión de emergencia citada para el miércoles 31 de julio en Washington.

Este fue el duro comunicado de la OEA sobre las elecciones en Venezuela - crédito OEA

En consecuencia, el organismo al mando de Luis Almagro, secretario general, ya pidió reconocer las actas presentadas por la oposición, que dan como ganador a Edmundo González con 6.275.182 votos, en tanto que Maduro se quedó con 2.759.256 sufragios.

“Teniendo en cuenta que el comando de campaña opositor ya presentó las actas por las que habría ganado la elección y el madurismo, incluido el CNE aún no ha podido presentar las actas por las que habría ganado, resulta imperioso conocer sobre la aceptación de Maduro de las actas en poder de la oposición y en consecuencia aceptar su derrota electoral y abrir el camino al retorno a la democracia en Venezuela”, precisó.